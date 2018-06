Bé 3 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành

Ngày 22-6, Cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường An Bình để làm rõ theo đơn tố cáo của người thân bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng đánh đập gây thương tích.

Trên đầu bé N.M.T có vết thương mà theo bé là bị cha dượng đánh

Người thân của N.M.T. (3 tuổi) cho biết bé sống cùng với mẹ ruột và cha dượng tại khu phố Bình Đường 1 (phường An Bình).

Thời gian này trên người bé xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể, vết rách tại vùng mặt, chân nên phải đưa đi cấp cứu nhiều lần tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Theo bà ngoại của bé T., những vết thương trên chính là do cha dượng của bé gây nên.



Mông bé trai với những vết bầm tím còn mới.

Người thân cũng nghe nhiều hàng xóm kể lại người cha dượng này liên tục bạo hành, đánh đập bé hết sức dã man.



Mới đây, họ lại phát hiện trên đầu bé Trường có một vết thương rất sâu, dài khoảng 5cm phải khâu nhiều mũi nên nghi ngờ cháu bị đánh đập. Khi hỏi bé thì bé nói bị cha dượng đánh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.