Bé 4 tuổi bị bắt cóc đưa đến gần Bắc Kinh

Sau hơn 20 ngày bị bắt cóc bán sang Trung Quốc (TQ), sáng 6-5, bé M. (bốn tuổi) đã được Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) bế vào tận bản Na Bè (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) giao trả cho người thân.

Có tiếng cười và cả nước mắt khi giao đứa trẻ, không chỉ người thân mà còn ở phía người thực thi công vụ tham gia giải cứu. Người thân đón bé cùng 3 triệu đồng mà Công an huyện Tương Dương trao tặng cho gia đình.

Như chúng tôi đã thông tin, cha đi làm ăn xa, bé M. sống với mẹ kế.

Chiều 15-4, bé bị bắt cóc khi đang chơi trước nhà. Khi không thấy bé, người mẹ hoảng loạn đi tìm kiếm. Sợ mọi người trách “không chăm con chồng”, chị này không dám báo với ai, tự đi tìm vì nghĩ cháu đang được ai đó trong xóm mang về nhà. Bốn ngày không tìm thấy bé, chị hốt hoảng báo với người nhà và chính quyền.





Công an huyện Tương Dương trao trả bé M. cho người thân. Ảnh: SÔNG LAM

Cùng thời điểm này, ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) cũng xảy ra vụ bắt cóc hụt.

Hai vụ bắt cóc liên tiếp, công an lập ngay chuyên án và nghi vấn bé M. bị bắt cóc bán sang TQ. rà soát các nghi phạm trên địa bàn, công an thấy Quang Thị Loan (xã Xá Lượng) không có mặt tại địa phương cùng lúc cháu bé mất tích nên triệu tập người này khi vừa xuất hiện.

Qua đấu tranh, Loan khai nhận đã bắt cóc, bán cháu sang TQ nhưng không biết cháu đang ở đâu.

Theo công an, cầm đầu đường dây này là Lữu Thị Thủy (ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Thủy từng sinh sống ở TQ và vạch kế hoạch cho bốn người khác thực hiện vụ bắt cóc.

Sau khi bắt cháu bé, Loan giao cho hai đồng phạm mang bé ra Móng Cái (Quảng Ninh) bán cho Xên Văn Long (quê Tương Dương). Tại vùng biên, Long giao bé M. cho một người đàn ông TQ lấy 70 triệu đồng. Cháu bé bị đưa sang TQ bán cho một gia đình làm con nuôi.

Các nghi phạm trong đường dây này lần lượt bị công an bắt giữ.

Khi xác định cháu bé bán sang TQ, Công an huyện Tương Dương vạch ra nhiều hướng giải cứu. Một mặt báo cho cấp trên để phối hợp với công an TQ, một mặt phối hợp cùng người dân địa phương đã từng sinh sống và thông thạo địa hình TQ tìm cách đưa bé về nhà.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương xác định được nơi bé M. đang ở nên phối hợp cùng một số người dân địa phương từng sống ở TQ giải cứu cháu bé.

Ngày 1-5, lực lượng giải cứu tập trung ở Móng Cái (Quảng Ninh). Sau bốn ngày với các biện pháp nghiệp vụ, bé M. đã được đưa về Việt Nam bằng đường bộ. “Đến 24 giờ đêm 4-5, bé M. được đưa về đến Móng Cái. Lúc này cháu bé khỏe mạnh, hoạt bát. Sau khi cho cháu nghỉ ngơi, đến 9 giờ sáng 5-5, chúng tôi đưa bé lên xe về nhà. Đến 3 giờ sáng 6-5, anh em về đến Công an huyện Tương Dương an toàn” - Thiếu tá Trần Đức Hải, cán bộ Công an huyện Tương Dương, cho biết.

Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương, cho biết thêm: “Bé M. bị bán làm con nuôi tại một gia đình gần Bắc Kinh (TQ) chứ không phải bị bắt bán nội tạng như một số tin đồn. Qua vụ án này, chúng tôi cũng đề nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm sâu sát, trông coi con em mình…”. Công an cũng đã có công văn gửi các địa phương cảnh báo loại tội phạm này.