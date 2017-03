Bé 6 tuổi đang ngồi sưởi ấm thì bị bắt cóc

Theo TTXVN, tại trụ sở công an phường Cốc Lếu, cháu Lương Thị Thu kể lại: Chiều 26/12, sau khi được mẹ đón từ trường về đến nhà, cháu Thu ở nhà một mình sưởi ấm bên bếp lửa. Bỗng có một thanh niên to cao, đội mũ vải, mặc áo đỏ, quần xanh đen, đi dép lê, nhét giẻ, dính băng dán mồm cháu Thu, rồi bế cháu lên xe đạp chở thẳng lên thành phố Lào Cai. Đến 18h30 tại bờ kè sông Hồng, hắn vừa tháo giẻ và băng keo ở mồm cháu Thu, thì cháu hét lên kêu cứu. Gần đó là Trạm khí tượng thủy văn Lào Cai, nên cán bộ, công nhân viên ở đây chạy lại kịp thời giải cứu cháu. Đối tượng đã bỏ trốn.

Sau khi giải cứu được cháu Thu, mọi người đã cho cháu ăn uống, mua quần áo ấm, đồng thời liên hệ với công an phường Cốc Lếu để báo cáo sự việc. Công an phường Cốc Lếu đã xác minh danh tính và địa chỉ của cháu Thu, liên hệ với gia đình và chính quyền địa phương. Đến 22h30, cháu Thu đã về với gia đình an toàn.

Công an phường Cốc Lếu đã bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo B.T. Hải (Bee)