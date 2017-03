‘Bé 7 tuổi bị cha dượng đánh’ là tin vịt

Chiều 4-4, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long có thông tin chính thức vụ “bé 7 tuổi bị cha dượng đánh dã man tại Công viên Sông Tiền” là không có thật. Cổng thông tin dẫn lời Trung tá Tô Thanh Xuân, Trưởng Công an phường 1, TP Vĩnh Long, cho biết công an đã cắt cử lực lượng xuống địa bàn xác minh vụ việc, qua đó không có trường hợp nào như trên xảy ra.

Trước đó, ngày 1-4, trên Facebook lan truyền thông tin vắn tắt đăng kèm hình ảnh lưng, mông… bé trai hằn những vết bầm. Cánh tay có vết thương như đang rỉ máu kèm thông tin: Cháu bé này bị cha dượng đánh và địa điểm là khu vực công viên ở phường 1, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).





Hình ảnh cháu bé được chủ Facebook cho là bị đánh ở Công viên Sông Tiền. Ảnh: GT

Chúng tôi đã liên hệ với người xưng là chủ tài khoản Facebook đăng tải bức ảnh, anh này khẳng định: Vụ việc xảy ra trưa 1-4 tại khu vực Công viên Sông Tiền. Anh này cho là thấy mọi người bu lại coi người đàn ông đánh cháu bé và em gái đã chụp lại. Anh này cũng cho là “mẹ đứa bé đi bán hàng rong... trái cây. Đứa bé đi bán vé số bị mất tiền nên bị cha dượng đánh”…

Sáng 4-4, chúng tôi đến khu vực Công viên Sông Tiền và các khu vực phụ cận xác minh. Người dân quanh khu vực này, bảo vệ nhà hàng ngay Công viên Sông Tiền đều khẳng định không có sự việc bé trai nào bị đánh đập như mạng xã hội thông tin.

Trưa 4-4, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vĩnh Long cho biết: “Qua rà soát của lực lượng công an, ngành chức năng và chính quyền phường 1 cho thấy từ ngày 1-4 đến nay trên địa bàn Công viên Sông Tiền cũng như phường 1 hoàn toàn không phát hiện trường hợp nào cha dượng bạo hành, đánh đập cháu bé như hình ảnh trên mạng xã hội”.

Cũng theo ông Hà, địa phương sẽ chỉ đạo tiếp tục rà soát.

Chiều muộn 4-4, tiếp tục liên lạc với lãnh đạo, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, cho biết: “Thường trực UBND TP khi nghe báo chí phản ánh cháu bé bị bạo hành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát nhưng không có trường hợp nào như vậy xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công an phối hợp với ngành văn hóa thông tin làm rõ nguồn gốc và hình ảnh trên mạng, mục đích người tung tin để xử lý theo quy định, tránh những trường hợp tương tự gây hoang mang cho người dân, bất an cho xã hội”.