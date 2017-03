Bé 9 tháng tuổi bị đánh dã man

Mẹ con bé Như Ý tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - Ảnh: Đức Vịnh

Trưa 18-9, từ tin báo của bạn đọc, chúng tôi có mặt tại khoa ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình, nơi bé Như Ý điều trị. Bé đang thiếp đi, thỉnh thoảng lại khóc thét lên với vẻ kinh hãi. Trên gương mặt xanh xao của bé, hai má sưng vù, bầm xanh và còn in rõ vết hàm răng cắn. Trên ngực, tay, chân đầy vết bầm, lở loét...



Ở bắp đùi trái còn có vết thương rộng cỡ bàn tay của bé, lở lói sâu vào thịt gây nhiễm trùng. Dưới hai lòng bàn chân còn hai vết thương sưng tấy lộ thịt non đỏ hỏn. Mỗi khi thức giấc, đôi bàn tay bé bỏng của bé cố vùng vẫy, cố quơ nắm để kéo lấy hai chân, như thể cho bớt đau đớn...



Như Ý nhập viện đã hai ngày nay. Trong bệnh án, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương phần mềm do bị đánh. Có mặt bên giường bệnh, ông Nguyễn Văn Kiết, ngoại của bé, kể con gái ông tên Nguyễn Thị Xuân Lan, lấy chồng và sinh sống ở Đài Loan. Năm ngoái cô trở về quê nhà ở ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) sinh Như Ý.



Người chồng Đài Loan có qua thăm đôi lần rồi đoạn tuyệt hẳn, do gia đình bên ấy ngăn cản, nghiêm cấm. Ba tháng nay Lan sống như vợ chồng với một người đàn ông khác trong xã. “Bé hay quấy khóc nên mẹ nó thường hay đánh bằng thanh gỗ” - ông cho biết. Vừa rồi, một cán bộ Chăm sóc bà mẹ trẻ em đến nhà cân theo dõi sức khỏe thì phát hiện toàn thân Như Ý bị chấn thương. Chiều 16-9, Hội phụ nữ đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung, ngay sau đó bé được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Theo một số nhân viên y tế khoa ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình, khi hay biết chuyện bé Như Ý bị đánh đập, người dân hết sức phẫn nộ. Hàng trăm thân nhân bệnh nhân, cả bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã kéo đến nơi bé nằm phản ứng mẹ bé dữ dội. Do đó khoa phải chuyển bé cùng mẹ qua nằm biệt lập riêng một buồng. Cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung đã đến tận bệnh viện lấy lời khai, làm rõ hành vi bạo hành trẻ thơ.



Tiếp xúc với chúng tôi, bà Lan nhìn nhận hành vi đánh con của mình. Bà bảo con quấy khóc hoài, không thể làm lụng gì được, quá bực tức nên đã đánh con. Lần lượt chỉ từng vết thương, vết bầm trên thân thể bé, bà bảo hai vết thương dưới lòng bàn chân do bà đánh bằng thước gỗ, vết sưng bầm và dấu răng hai bên má do bà cắn, còn những vết thương khác do bé té ngã... Tuy nhiên, một bác sĩ cho rằng vết thương trên hai đùi Như Ý có thể do gí vật nóng vào gây phỏng, sau đó bị nhiễm trùng nên lở loét nặng...

Cha dượng cũng bạo hành

Dư luận địa phương cho rằng không chỉ mẹ bé đánh đập con mà chính cha dượng, người đang chung sống với bà Lan, cũng bạo hành dã man đối với bé. Vụ việc đang được công an làm rõ.





Theo ĐỨC VỊNH (Tuổi Trẻ)