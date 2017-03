Bé gái 12, phụ nữ 36 vùng thoát, tố cáo "yêu râu xanh"

Ngày 29/10, nguồn tin từ Công an Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Hoá (SN 1994, ngụ ấp Long Hoà 2, Long Mỹ, Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “hiếp dâm trẻ em”.



Theo trình báo của gia đình em Đỗ Thị Kim L (SN 1998, cũng ngụ ấp Long Hoà 2, Long Mỹ, Mang Thít), trước đó em L đạp xe đi mua đường tại một tiệm tạp hóa cùng xóm. Trên đường về nhà, em L bị tên Hóa chặn đường dùng vũ lực kéo đến chỗ vắng người để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành, em L đã chạy được về nhà.



Em L kể toàn bộ câu chuyện cho gia đình biết. Ngoài ra em L còn tố cáo tên Hóa từng thực hiện hành vi giao cấu với em vào năm 2009 tại nhà riêng của Hóa nhưng L không rõ ngày tháng.



Gia đình nạn nhân đã trình báo với Công an về vụ việc trên. Đến 28/10, Công an Mang Thít (Vĩnh Long) đã lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Hóa để điều tra xử lý.



* Trong một vụ việc khác, khoảng 23h ngày 26/10, chị Lam Thị Phượng (SN 1974, trú thôn 7, xã Đăk R’la, huyện Đăk Mil) trên đường về nhà thì gặp Đặng Quốc Thiện (SN 1990 ngụ cùng thôn), đang điều khiển xe máy về nhà ở thôn 7, xã Đăk R’la nên chị Phượng đã xin đi nhờ xe.



Khi đến khu vực vườn cao su thuộc thôn 7, xã Đăk R’la, Thiện dừng xe và thực hiện hành vi hiếp dâm chị Phượng, nạn nhân chạy thoát và báo công an. Công an huyện Đăk Mil đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Quốc Thiện, để điều tra làm rõ.





Theo M.Q (VTC News)