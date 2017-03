Bé gái 13 tuổi bị chặn đường ép vào nhà nghỉ

Tối 13-1, em KPTM (sinh năm 2002) ở xã Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) trên đường từ nhà đi mua mì gõ thì bị một gã đàn ông 34 tuổi tên NVH chặn xe xin đi nhờ.

Em M. nghĩ người cùng địa phương nên đồng ý cho quá giang. Vừa nhảy lên xe, H. khống chế em M., yêu cầu chạy xe vào nhà nghỉ HA gần đó.

Sau khi giao cấu, H. đe dọa sẽ giết nếu em M. tiết lộ việc này. Trở về nhà, em M. kể mọi sự việc cho bà ngoại nghe và gia đình trình báo lên Công an xã Phước Tân và đưa em M. đi giám định tại BV Đa khoa Đồng Nai.

Ông Bùi Văn Định, Phó Trưởng Công an xã Phước Tân, cho biết hiện Công an xã Phước Tân đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP Biên Hòa để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Nghi phạm H. đã trốn khỏi địa phương.