Bé gái 14 tuổi bị đánh vô cùng dã man trong đêm

Bé gái Đ.T.O. bị đánh vô cùng dã man với nhiều vết thương trên đầu và mặt. Ảnh gia đình cung cấp

Sáng nay 12-10, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng công an xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc cháu Đ.T.O. (SN 2000, ngụ thôn 1, xã Thiệu Vân) bị một số kẻ lạ mặt đánh dã man đêm 11-10.

Theo ông Đ.K.T. (SN 1968, bố đẻ cháu O.), khoảng 22 giờ đêm ngày 11-10, khi ông đang chuẩn bị đi ngủ bỗng có một người đàn ông tới nhà thông báo con gái bị đánh ở trên đội 4, xã Thiệu Vân.

Khi ông T. chạy lên nhà ông Nguyễn Hữu Lộc (nơi cháu O. hay tới ngủ để trông nhà) thì thấy con gái ông đang nằm bất tỉnh ngoài sân, vùng mặt và người máu me khắp mình. Ông T. và bà con đã nhanh chóng gọi xe đưa cháu O. lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân

Thông tin ban đầu cho biết chập tối ngày 11-10, cháu Đ.T.O. có cùng với chị N.T.O. (SN 1994, là 2 chị em họ với nhau) tới nhà ông Lộc để ngủ và trông nhà cho ông Lộc (ông Lộc là cậu cháu Đ.T.O.).

Trên đường đi, 2 chị em có rủ nhau đi uống nước, ăn ốc ở cách nhà khoảng 400 m, được một lúc thì em Đ.T.O. đứng lên về trước. Khoảng 20 phút sau, N.T.O. về nhà ông Lộc thì thấy em Đ.T.O. nằm bất động ngoài sân, máu khắp người và mặt. N.T.O. liền tri hô làng xóm, gọi bố Đ.T.O. đến để cùng mọi người đưa Đ.T.O đi cấp cứu.

Chiếc gối và bức tường trong nhà đẫm vết máu của nạn nhân

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chiếc giường và bức tường đầy máu, nhiều người phỏng đoán có thể em O. bị đánh ở trong nhà, sau đó bỏ chạy ra đến ngoài sân thì bất tỉnh.

Theo Trưởng công an xã Thiệu Vân, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với gia đình đưa em O. đi cấp cứu. Đồng thời báo cáo sự việc lên Công an TP Thanh Hóa để điều tra truy tìm những kẻ gây án, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, do vết thương quá nặng, em Đ.T.O. đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.