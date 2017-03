Bé gái 2 tuổi chết thảm trên tay mẹ

Vụ tai nạn giao thông thương tâm trên vừa xảy ra lúc 9 giờ sáng 14-6 trên đường Kha Vạn Cân, làm một bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi đau lòng nhìn cảnh người mẹ trẻ ngồi bệt dưới đường, tay ôm chặt xác con khóc thảm thiết.

Theo nhiều nhân chứng, chị Lê Thị Loan (SN 1979, ngụ phường Bình Chiểu, Thủ Đức) chạy xe Attila 52X1-3392 chở cháu Đinh Phương Vy (SN 2008) ngồi phía trước bằng chiếc ghế nhựa, lưu thông từ hướng chợ Thủ Đức về Linh Xuân.

Cùng lúc đó, xe bồn chở oxy y tế thuộc công ty hơi kỹ nghệ Que Han (Sovigaz) BKS 57L-0967 do Nguyễn Văn Tuân (SN 1986, ngụ Nam Định) điều khiển chạy cùng chiều phía sau.



Đến trước nhà hàng Trường An trên đường Kha Vạn Cân, có thể do xe bồn bóp còi nên chị Loan giật mình thắng gấp. Bé Vy ngồi chơi vơi phía trước té ngã ra đường, bị xe bồn từ phía sau chạy lên cán trúng, tử vong tại chỗ.



Các ngành chức năng ra sức thuyết phục chị Loan đưa con lên xe cứu thương nhưng người mẹ đau khổ không cho ai đụng đến con mình và càng kêu la thảm thiết. Đến khi chồng chị Loan có mặt, chị mới ngất lịm và được lực lượng y tế đưa cả hai mẹ con về bệnh viện Thủ Đức.

Theo quan sát của chúng tôi, đường Kha Vạn Cân (đoạn từ ngã năm chợ Thủ Đức về cầu vượt Linh Xuân) rất hẹp nhưng xe cộ qua lại đông đúc, đặc biệt là xe tải và xe buýt.



Tại đây, kẹt xe và tai nạn xảy ra thường xuyên, chỉ cần hai xe tải chạy ngược chiều tránh nhau, người đi xe máy bị ép lên lề ngay lập tức. Hiện CSĐT Công an Thủ Đức đang điều tra vụ tai nạn thương tâm này.

