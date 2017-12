Bé gái 4 tuổi bị trụ bê tông bàn thờ đè tử vong

Sáng 27-12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể bé gái bốn tuổi bị trụ bê tông làm bàn thờ ngoài trời trước sân nhà đè tử vong cho gia đình mai táng.



Trụ bê tông bàn thờ ngoài trời bị gãy đè chết bé gái bốn tuổi.

Sự việc xảy ra vào chiều 26-12 tại ấp An Hòa (xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Nạn nhân được xác định là bé TNV (bốn tuổi).



Theo người thân cháu V., khi được nghỉ học ở nhà tránh bão, cháu V. chơi với anh em khu vực gần nhà. Khi đang đi, cháu bị trượt chân té nên giơ tay bám vào trụ bê tông bàn thờ ngoài trời của nhà hàng xóm rồi trụ này bị gãy đè lên người cháu bé. Mọi người phát hiện chạy ra nâng trụ bê tông lên thì bé đã bị thương quá nặng, sau đó tử vong.