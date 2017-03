Bé gái 5 tuổi bị cha ruột bạo hành dã man

Ngày 29/8, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, các ngành có liên quan của phường như công an; chuyên trách Văn hóa thông tin; chuyên trách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; Hội Liên hiệp phụ nữ phường vừa giải cứu cháu bé Nguyễn Thùy Dương (sinh ngày 14/5/2008) đưa về chăm sóc tạm tại Làng thiếu niên Thủ Đức để bảo vệ an toàn cho bé, nhằm hạn chế việc bé Dương có thể bị bạo lực tiếp diễn do cha ruột gây ra.

Người có hành vi mất nhân tính nói trên là Nguyễn Ngọc Thành (35 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đang tiến hành giám định thương tích của cháu bé để có hướng xử lý đối với đối tượng này.

Trước đó khoảng 20h ngày 18/8, tại căn nhà số 255/43, quốc lộ 13 cũ, KP1, phường Hiệp Bình Phước do Thành thuê trọ, sống cùng con gái ruột là cháu Thùy Dương, như mọi ngày, người dân địa phương lại tiếp tục chứng kiến Thành hành hạ con ruột của mình. Lần này nhìn thấy người cha tàn ác đánh đập con quá dã man, người dân đã điện báo công an phường can thiệp.

Tại trụ sở công an, từ lời khai của cháu bé cũng như của nhân chứng và qua làm việc với Thành, công an xác định Thành thường xuyên dùng gậy đánh vào tay, chân, lưng, đầu bé Dương do cháu không chịu ăn cơm.

Cháu bé kể lại với lực lượng chức năng: Trước đó 2 ngày, khi cha đi làm về, trong lúc bé đang ngồi xem tivi, cháu đã bị cha nắm tóc đập đầu vào vách tường làm bầm 2 con mắt, phần trán sưng to. Người cha tàn ác này còn lấy 2 cây sắt kim loại rỉ sét (đường kính từ 20-22cm, dài khoảng 1m); một cây chổi bông thân quấn dây kẽm đánh vào mông cháu bé.

Hình ảnh bé Thùy Dương ngày được người dân, Công an và UBND phường Hiệp Bình Phước giải thoát khỏi người cha tàn bạo.





Theo người dân địa phương, dù Thành và con mới về ở trọ khoảng 1 tuần nhưng hầu như ngày nào họ cũng chứng kiến Thành nhốt con trong phòng và đánh đập tàn nhẫn. Dù được mọi người can ngăn nhưng Thành rất hung dữ và dọa “xử đẹp” nếu ai báo công an việc mình “dạy” con.

Công an phường Hiệp Bình Phước đã đưa bé Thùy Dương đến khám thương tích tại bệnh viện quận Thủ Đức. Tại đây cháu bé được xác định bầm tím 2 mắt; trầy xước 2 chân; tụ dịch 2 xoang hàm dưới và bị đả thương trên cơ thể với nhiều vết bầm cũ và vết bầm mới; toàn thân có nhiều vết thương đã lành.

Ngay đêm đó cháu Thùy Dương đã được cán bộ Chuyên trách Trẻ em phường chăm sóc chu đáo. Ngày hôm sau, khi thấy cha đến UBND phường đòi đưa về, bé Dương đang chơi đã hoảng loạn chui xuống gầm bàn trốn và van xin các cô chú cán bộ, công an phường cứu mình.

“Cháu Dương có biểu hiện hoảng loạn, tối ngủ mê sảng, giật mình và sợ người lạ nên luôn đòi có các chú công an ở bên cạnh. Để bảo vệ an toàn cho bé và tránh tình trạng bé tiếp tục bị cha bạo hành, UBND phường đã triệu tập cuộc họp khẩn với các ngành liên quan và thống nhất chuyển tạm bé đến Làng thiếu niên Thủ Đức trong thời gian tìm mẹ của cháu”, bà Nguyệt cho biết.

Bé Thùy Dương đang dần hòa nhập với các bạn ở Làng thiếu niên Thủ Đức.

Ngày 29/8, PV đến Làng thiếu niên Thủ Đức và được cô Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng dẫn đi thăm cháu Thùy Dương. Dù chỉ mới vào Làng vài ngày nhưng cháu đã hòa nhập nhanh với các bạn. Hiện mỗi ngày Thùy Dương được đến lớp mẫu giáo để học và vui chơi cùng các bạn. Hiện cháu bé đã khá khỏe mạnh, các vết bầm trên mặt đã tan hết.



Hình ảnh cháu Thùy Dương ngày bị cha đánh

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thành từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Thành có vợ là chị Nguyễn Thị B. nhưng do không chịu nổi tính vũ phu của chồng nên người phụ nữ này đành bỏ trốn, để đứa con gái ở lại sống cùng cha.

Theo Đăng Lê (Dân trí)