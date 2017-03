Bé gái 8 tuổi bị xâm hại phải đi cấp cứu

Ngày 10/7/2012, chị Nguyễn Thị T - mẹ cháu H.T.A (SN 2004) - đã gửi đến Báo NTNN đơn tố cáo việc cô con gái mới 8 tuổi của chị bị một thanh niên mới lớn là hàng xóm hiếp dâm.



Tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương - nơi cháu A đang điều trị, chị T kể: "Chiều 30/6, lúc đó khoảng 18h, khi tôi đi làm về thì thấy con trai là Hà Văn H (SN 2000) hớt hải nói rằng em gái đi tắm ở dưới ao bị đỉa cắn, đang chảy máu rất nhiều ở vùng bụng dưới.



Cháu H đã đưa em ra giếng tắm rửa và dùng quần để bịt vào chỗ kín nhưng không cầm được máu. Tôi đưa con gái ra Phòng khám đa khoa khu vực xã Lương Sơn. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu bị xâm hại tình dục dẫn đến rách màng trinh, tổn thương vùng kín nghiêm trọng và chảy máu nhiều".



Cháu A được điều trị tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.



Chị T gặng hỏi thì cháu A kể lại: Buổi chiều hôm đó có anh Hùng hàng xóm sang rủ cháu đi tắm ao và đã hiếp dâm cháu 2 lần tại ao và sân nhà. Hùng còn dọa giết nếu cháu không để cho Hùng thực hiện hành vi đồi bại. Đến khi thấy máu ở vùng kín của cháu A chảy nhiều quá, Hùng liền gọi anh trai cháu A ra để tắm rửa cho cháu rồi bỏ về.



Ngay khi biết được sự việc, chị T đã báo với chính quyền thôn và Công an xã Lương Sơn. Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Lập cũng đã có mặt ngay trong đêm để bắt khẩn cấp đối tượng tình nghi và đưa cháu A lên bệnh viện huyện Yên Lập cấp cứu.



Do vết thương quá nặng nên ngày 1/7, cháu A đã được chuyển lên bệnh viện Phụ sản tỉnh Phú Thọ. Sau 4 ngày điều trị, cháu A được xuất viện. Thế nhưng đến chiều hôm sau, cháu lại tiếp tục bị chảy máu vùng kín nên gia đình đưa cháu về bệnh viện Phụ sản Trung ương để chữa trị.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: "Đây là vụ án hiếp dâm trẻ em thứ 2 xảy ra trên địa bàn xã trong 3 năm trở lại đây.



Gia đình các đối tượng và nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải đi làm xa để kiếm sống. Nhiều gia đình không có điều kiện quan tâm đến con cái, nhất là các cháu ở độ tuổi đang lớn, khiến những sự việc đau lòng xảy ra".





Theo Dân Việt