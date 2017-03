Bé gái ba tuổi bị bạo hành bất tỉnh

Ngày 14-3, ông Huỳnh Thanh Hải, ông ngoại bé HTTB, 36 tháng tuổi và là cha của mẹ bé B. (cô HTNH, 21 tuổi) cho biết đã làm việc với Công an xã Tân Xuân (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về việc hai mẹ con cô H., bé B. bị đánh phải nhập viện.

Cùng ngày, Công an huyện Hàm Tân cho biết đã chỉ đạo Công an xã Tân Xuân ghi nhận vụ việc và chờ hai mẹ con cô H. điều trị xong sẽ cấp giấy giới thiệu đi giám định thương tật để có cơ sở xử lý Nguyễn Ngô Pháp - chồng hờ của cô H.

Vào bệnh viện… đánh tiếp

Theo ông Hải, khoảng 22 giờ ngày 13-3, khi con gái và cháu ngoại của ông đang nằm điều trị tại BV Đa khoa khu vực La Gi thì Pháp xuất hiện. Tại đây, Pháp lại đánh cô H. làm cô này hốt hoảng ôm con chạy vào nhà vệ sinh kêu cứu. Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai dám can ngăn nên Pháp chạy theo lôi cô H. ra ngoài và tiếp tục đánh.

Thời điểm này ông Hải đã về nhà. Khi gia đình ông vào lại bệnh viện thì được nghe kể và lúc này cô H. và bé B. không còn ở bệnh viện. Họ lo lắng, liên tục gọi vào điện thoại cô H. nhưng máy đã bị tắt.

Đến khoảng 6 giờ ngày 14-3, cô H. vội vã ôm bé B. đến bệnh viện rồi bỏ đi. Trong suốt ngày 14-3, gia đình ông Hải tìm cách liên lạc lúc thì chuông đổ nhưng bên kia bấm tắt, lúc lại nghe những tiếng ồn ào. “Tôi cho rằng H. bị Pháp khống chế bởi không có người mẹ nào bỏ con đầy thương tích như vậy” - ông Hải lo lắng.

Chiều 14-3, ông Hải làm đơn tố cáo và đề nghị công an nhanh chóng vào cuộc bảo vệ tính mạng hai nạn nhân. Đơn này có nhiều người ký tên làm chứng sự việc cô H. bị hành hung tại bệnh viện.





Bé B. mới chỉ ba tuổi được cho là đã bị chồng hờ của mẹ đánh đến bất tỉnh (ảnh trái). Cô H. cũng bị đánh bất tỉnh tại nhà và sau đó lại bị đánh tiếp ở bệnh viện. Ảnh: PN

Vì câu nói bập bẹ, bé ba tuổi bị bạo hành

Như chúng tôi đã thông tin, trưa 13-3, BV La Gi tiếp nhận cô H. và con gái trong tình trạng đa chấn thương. Bé B. bị đánh sưng nề, tím bầm nhiều nơi trên cơ thể như đầu, lưng, mắt, mông, đùi…

Cô H. cho biết người bạo hành là Nguyễn Ngô Pháp (25 tuổi, xã Tân Xuân, Hàm Tân), người mà cô H. sống như vợ chồng khoảng bốn tháng nay. Cô H. khai với cơ quan công an: “Sáng 13-3, khi nghe cha dượng nạt nộ tôi, bé B. thức giấc và bập bẹ nói: “Mẹ quen xì ke, ngoại không thích đâu”. Lập tức Pháp lấy sợi dây cao su nối bình gas với bếp gas đánh bé B. tới tấp”.

Theo lời cô H., thấy vậy cô ta can ngăn thì Pháp quay sang đánh cả hai mẹ con khiến cả hai bất tỉnh.

Sự việc được hàng xóm biết sau khi nghe tiếng rên la của hai nạn nhân. Họ đưa hai người này đến trụ sở Công an phường Phước Hội, thị xã La Gi (nơi Pháp có nhà) trình báo. Công an phường đã đến cảng cá La Gi nơi Pháp đang làm việc yêu cầu về trụ sở lấy lời khai.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thanh Hải, do nơi Pháp đánh mẹ con cô H. thuộc huyện Hàm Tân nên Công an phường Phước Hội đã cho gia đình Pháp bảo lãnh và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hàm Tân xử lý theo thẩm quyền.