Bé gái ba tuổi bị cha dượng đánh dã man để ‘trả thù’!

Trưa 13-3, BV Đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) tiếp nhận chị HTNH (21 tuổi) và con gái HTTB (36 tháng tuổi) trong tình trạng đa chấn thương.



Đặc biệt, bé B. bị đánh sưng nề, tím bầm gần như toàn bộ cơ thể… Bệnh nhi liên tục la hét vì đau đớn, khi thấy người lạ đều ôm chặt lấy bà ngoại cầu cứu.

Chị H. cho biết người bạo hành là Nguyễn Ngô Pháp (25 tuổi) ngụ Tân Xuân, Hàm Tân, người mà chị H. sống như vợ chồng khoảng bốn tháng nay.

Theo lời chị H. khai với cơ quan công an, sáng 13-3 khi nghe cha dượng nạt nộ mẹ, bé B. thức giấc và bập bẹ nói: “Mẹ quen xì ke ngoại không thích đâu”. Lập tức người cha dượng xuống bếp tháo sợi dây cao su tròn nối giữa bình gas với bếp gas to bằng ngón tay cái người lớn rồi đóng chặt cửa đánh tới tấp bé B.

Khi nghe con la khóc trong đau đớn, người mẹ nhảy vào can ngăn lập tức người chồng hờ quay sang tấn công. Cả hai mẹ con sợ hãi trốn vào góc nhà và chị H. ôm chặt con vào lòng để che chở nhưng người cha dượng vẫn hung hãn lao vào giằng đứa bé ra bắt quỳ xuống và đánh đứa bé không thương xót từ đầu đến chân cho đến khi bé bất tỉnh. Tiếp đó, Pháp lôi chị H. ra giữa nhà đánh chị H. bất tỉnh rồi khóa cửa bỏ đi.



Bé B. đầy thương tích khi bị cha dượng đánh đập dã man. Ảnh: PHƯƠNG NAM



Hàng xóm nghe tiếng rên của hai mẹ con chị H. nên mở cửa xông vào đón xe đưa hai mẹ con đi cấp cứu.



Nhiều người dân không cầm được nước mắt khi chứng kiến vết thương trên người hai mẹ con nên chở luôn đến trụ sở Công an phường Phước Hội, thị xã La Gi (nơi Pháp có nhà ở phường này) trình báo.

Công an phường Phước Hội ngay sau đó đã xuống cảng cá La Gi nơi Pháp đang làm việc yêu cầu về trụ sở lấy lời khai. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thanh Hải, ông ngoại bé B., do nơi Pháp đánh mẹ con chị H. thuộc địa bàn xã Tân Xuân, Hàm Tân nên Công an phường Phước Hội đã cho gia đình Pháp bảo lãnh và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hàm Tân xử lý theo thẩm quyền.

Theo BV Đa khoa khu vực La Gi, cả hai mẹ con chị H. đều bị đa chấn thương, sưng nề toàn thân. Riêng bé B. vẫn chưa thể chụp CT để kiểm tra tình trạng chấn thương phần đầu và tai.

Ông Huỳnh Thanh Hải cho biết con gái ông lấy chồng, sau khi sinh bé B. được 10 tháng tuổi thì người chồng bỏ đi nên ông đưa con và cháu ngoại về nhà nuôi.

Vài tháng trở lại đây khi nghe con bồ bịch với Pháp nên gia đình nhiều lần khuyên ngăn. Tuy nhiên, H. vẫn bỏ ngoài tai đến chung sống như vợ chồng với Pháp, còn cháu ngoại vợ chồng ông Hải giữ lại nuôi.

Gần một tuần trước, H. về nhà nói nhớ con và xin cha mẹ cho đưa bé B. về Tân Xuân chơi mấy ngày. Tuy nhiên, ngay ngày đầu đưa bé B. về, người chồng hờ đã dùng cây đánh bầm tím tay và lưng cháu bé.

Sợ đưa về cha mẹ sẽ phát hiện dấu vết nên H. nói dối đưa con đi Tây Ninh chơi chưa về và đến sáng 13-3, cả hai mẹ con đã phải nhận trận đòn thừa sống thiếu chết.

Ông Hải cho biết sáng nay (14-3), ông sẽ đến làm việc với Công an xã Tân Xuân và Công an huyện Hàm Tân về vấn đề này.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.