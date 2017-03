Bé gái bị bán sang Trung Quốc trở về quê tố cáo 2 kẻ buôn người

(PLO) - Ngày 26-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngân Thị Oanh (31 tuổi) và Vi Thị Ngọc (42 tuổi, cùng trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán trẻ em.