Bé gái bị sát hại không bị xâm hại tình dục

Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hải Phòng cho biết: Nghi can của vụ án cháu bé bị sát hại ngay ở sân nhà vào tối ngày 14-5 là Bùi Việt Cường (SN1998, trú tại thôn Thanh Trì, Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng). Cường là người câm điếc bẩm sinh.



Đối tượng câm điếc bẩm sinh có hành vi giết người

Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng PC45, công an Hải Phòng – thông tin, sau 6 ngày tập trung hơn 100 cán bộ, chiến sỹ nhập cuộc điều tra, đến chiều ngày 20-5 vừa qua, Công an đã triệu tập Cường để làm rõ vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, một ngày trước thời điểm xảy ra án mạng, Cường đến chơi tại nhà nạn nhân N.T.N. (SN2005, trú cùng thôn với Cường). Tại đây, N. ném vật gì đó khiến bụi bay vào mắt trái của Cường, hai bên xảy ra cãi vã, Cường bỏ về.

Khoảng 21 giờ ngày 14-5, do cổng nhà N. đã khóa, Cường trèo tường vào nhà N. để nói chuyện thì bị N. đuổi về. Tức giận, Cường cầm gạch lao vào, đập 3 nhát vào vùng đầu, ngay trong nhà N.

Sau khi gây án, Cường lôi xác N. ra sân, định bụng vác xác qua tường rào (cao 1.35m) để phi tang xác N. trong ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh. Nhưng Cường kéo nạn nhân được khoảng 8m thì đuối sức nên bỏ nạn nhân ngay tại sân rồi trèo tường tẩu thoát.

Cơ quan công an khẳng định, đã đủ cơ sở bước đầu khẳng định, nạn nhân N. không bị xâm hại tình dục. “Cường khai, sau khi sát hại nạn nhân, tay Cường bị chảy máu, định rửa tay nhưng không tìm thấy nước nên Cường đã cởi quần của nạn nhân để lau. Lời khai phù hợp với hiện trường vụ án” – đại tá Thắng cho biết.



Đại tá Lê hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 - Công an TP. Hải Phòng thông báo kết quả điều tra vụ việc

Về nhân thân, đối tượng Cường từng theo học trường khiếm thính Hải Phòng, được đánh giá thông minh, nghịch ngợm. Vào năm 2013, khi còn đang theo học, Cường đã cùng hai bạn học khác đã đột nhập nhà dân, lấy trộm mấy chục nghìn đồng; đã bị công an phường Cát Bi, Q. Hải An, Hải Phòng làm rõ, cảnh cáo. Đến năm 2015, Cường nghỉ học, đi làm.

Gia đình Cường cách nhà nạn nhân khoảng hơn 200m và thuộc diện hộ nghèo. Bản thân Cường ít giao lưu ở địa phương, từng đi làm thuê ở địa phương khác.

“Việc lấy lời khai của Cường rất khó khăn, do đối tượng bị câm điếc. Chúng tôi đã phải mời giáo viên chủ nhiệm lớp khiếm thính của Cường, các đại diện ban ngành liên quan để chứng kiến việc lấy lời khai. Quá trình lấy lời khai cũng phải được ghi hình lại, sau đó chờ giám định của phòng nghiệp vụ Bộ công an về hình ảnh này, trước khi có lệnh khởi tố nghi can.” – Trưởng phòng PC45 thông tin.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc khoanh vùng nghi can ngay sau khi vụ án xảy ra, đại diện công an Hải Phòng cho biết, đã lấy lời khai của hơn 30 người tình nghi, trong đó có Cường. Sau khi công an lấy lời khai tại UBND xã Kiến Thiết, những người này được ra về. “Trong nhiều ngày, khi công an triệu tập ra UBND xã lấy lời khai, mọi người bị tình nghi đều chấp hành khá tốt. Ngay cả Cường, phía Công an không phải trực tiếp đến nhà. Khi cần chúng tôi nhắn người gọi, Cường lại đạp xe ra xã…”, Đại tá Lê Hồng Thắng cho hay.

Đối tượng sau khi gây án, vẫn rất vô tư và không có ý thức là mình đã vi phạm pháp luật. “Ngay cả khi khai nhận hành vi gây án, Cường tỏ ra khá vô tư, không có biểu hiện lo sợ của tội phạm thông thường” – ông Thắng chia sẻ xung quanh vụ án mạng.

Cơ quan Công an tiếp tục củng cố các tình tiết vụ án trước khi thực hiện khởi tố theo đúng trình tự pháp luật.