Bé gái hơn 11 tuổi mang thai 19 tuần

Trao đổi với PV, cha cháu H. cho biết: Con gái anh mới học hết lớp 6, hiện đang nghỉ hè tại gia đình. Bắt đầu từ khoảng tháng 6/2010, H. nói với gia đình là bị đau lưng. Thấy con kêu đau lưng liên tục, gia đình đã quyết định đưa H. đến bệnh viện ở thị trấn huyện Thạch Thành để kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ được bác sĩ thông báo cháu H. đã mang thai 17 tuần tuổi. Mặc dù rất đau khổ nhưng gia đình vẫn kìm nén nỗi đau đưa con mình về nhà mới hỏi chuyện. Được bố mẹ nhẹ nhàng động viên hỏi chuyện, H. đã kể lại sự thật là bị anh N.Q.M. ở gần nhà bắt quan hệ tình dục 2 lần phía sau nhà của M. Sau khi ép H. quan hệ tình dục xong, M. dặn H. không được kể với ai về chuyện quan hệ. Nghe con gái kể chuyện xong, gia đình liền sang nhà M. nói chuyện với bố, mẹ M. Đồng thời, cha cháu H. đến cơ quan công an huyện Thạch Thành và các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa báo cáo sự việc trên.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thiệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Thành cho biết: Ngày 22/6, Công an huyện Thạch Thành đã đưa cháu H. tới Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa kiểm tra và đã xác định cháu H. (sinh ngày 2/8/1998) mang thai 19 tuần. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, sau khi xác định vụ án có dấu hiệu tội phạm hiếp dâm trẻ em quy định tại Khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự, ngày 23/6, Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định số 11/CATT khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm trẻ em. Ngày 24/6, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành đã có quyết định số 02/QD/2010/KSĐT chuyển vụ án hiếm dâm trẻ em, do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành khởi tố đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, hiện M. đã đi khỏi nhà, không còn ở địa phương. Trước đó, M. là thợ sửa xe máy tại gia đình. Gia đình cháu H. mong muốn cơ quan chức năng tiến hành xử lý vụ việc theo quy định. Gia đình cũng đang rất lo lắng chưa biết phải giải quyết thế nào khi cái thai trong bụng con gái đang ngày càng to.

Theo Văn Thanh (báo Thanh Tra)