Bé gái lớp 2 mất tích bí ẩn sau giờ tan trường

Anh Hạnh đau đớn khi con gái mất tích bí ẩn.

Có mặt tại gia đình anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, cha cháu Phút) ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi vào chiều cùng ngày, PV Dân trí ghi nhận nỗi đau buồn tột cùng bủa vây trong căn nhà cấp 4 của cha con anh Hạnh.

Bé Ngô Ngọc Phút bất ngờ mất tích sau buổi tan trường ngày 26-1, đến nay vẫn chưa có tin tức. (Ảnh gia đình cung cấp).

“Suốt hơn tháng qua tôi và những người thân đi nhiều nơi, từ Bình Dương, Bình Phước, rồi Sài Gòn đến các tỉnh miền tây và về tận Cà Mau… để tìm con. Đi đâu tôi cũng dán giấy có hình ảnh, thông tin con gái mình để nếu có ai nhìn thấy giúp đỡ cho cha con sớm sum họp, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì…”, anh Hạnh nói trong nước mắt.

Anh Hạnh kể lại, anh và vợ là chị Ngô Thị Định lấy nhau chỉ có duy nhất một cô con gái là cháu Phút. Gần 3 năm qua, vì hoàn cảnh nên vợ chồng anh chia tay. Sau đó chị Định sang Campuchia làm ăn và đã đồng ý để con gái cho chồng chăm sóc.

“Tôi làm đủ thứ việc, từ bốc vác, phụ hồ… để lo cho con gái ăn học. Do công việc phải đi khắp nơi nên tôi có thuê người chạy xe ôm ở xóm hàng ngày đưa rước con gái tôi đi học dù trường chỉ cách nhà gần 2km”, anh Hạnh cho biết.

Cháu Phút đã được gia đình tìm kiếm khắp nơi suốt hơn 1 tháng qua nhưng chưa có kết quả.

Xế trưa 26-1, đang đi làm ở Gò Vấp, anh Hạnh rụng rời khi nghe người chạy xe ôm điện thoại báo tin bé Phút mất tích. Ngay lập tứ anh trở về cuống cuồng tìm con nhưng tuyệt vọng.

“Suốt những ngày Tết cổ truyền, nhìn những đứa nhỏ trong bộ quần áo mới, hạnh phúc ấm êm bên cha mẹ, người thân, rộn rã tiếng cười… rồi nghĩ đến số phận con gái mình, tôi vô cùng đau đớn…”, anh Hạnh chia sẻ trong nước mắt.

Theo anh Hạnh, khi nghe tin con gái mất tích, mẹ của bé cũng vội vã trở về cùng anh đi tìm con nhưng sau đó, vì công việc nên chị phải trở lại Campuchia để tiếp tục mưu sinh. Vụ việc cũng đã được anh Hạnh và gia đình trình báo công an xã, công an huyện Củ Chi nhưng đến nay cũng vẫn chưa nhận được tin tức gì.

“Tôi sẽ tiếp tục vay mượn tiền của những người thân để đi tìm bằng được con gái của mình”, anh Hạnh nhìn hình ảnh cháu Phút nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Trường tiểu học Bình Mỹ 2, nơi cháu Phút tan trường rồi bất ngờ mất tích đầy bí ẩn.

Thầy Nguyễn Minh Tùng, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Mỹ 2, cho biết đến nay vẫn chưa nghe thông tin từ cơ quan công an về sự mất tích bí ẩn của bé Phút. Sự việc đã được nhà trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; sau đó lãnh đạo UBND huyện Củ Chi đã có công văn chỉ đạo công an huyện, chính quyền địa phương vào cuộc tìm kiếm cháu bé.

Sáng 5-3, trao đổi với PV, Phó trưởng công an xã Bình Mỹ cho biết vụ việc cháu Phút mất tích đã được công an xã lập hồ sơ chuyển về công an huyện Củ Chi thụ lý. Chỉ huy đội cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi cũng xác nhận có xảy ra vụ việc một học sinh trường tiểu học Bình Mỹ 2 mất tích và hiện cơ quan điều tra đã lập kế hoạch truy tìm.

Qua báo, anh Nguyễn Hữu Hạnh rất mong ai thấy cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi-TPHCM xin giúp đỡ liên hệ với anh Hạnh và người thân theo các số điện thoại: 0165.400.8199; 0165.207.4143. Gia đình xin chân thành cám ơn và hậu tạ.

Theo Vũ Lê (Dân trí)