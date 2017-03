Bé gái sáu tuổi chết cháy trong nhà nghỉ là bị bắt cóc

(PL)- “Bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (sáu tuổi, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bị Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành) bắt cóc rồi đổ xăng đốt khiến cả hai tử vong” - chiều 2-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Sau thời gian đi xuất khẩu lao động, năm 2015, Hiếu trở về quê ly hôn vợ rồi tán tỉnh mẹ của bé Anh. Chiều tối 29-2, Hiếu bắt cóc bé Anh đến thuê phòng 205 của nhà nghỉ APQ (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) rồi gọi điện thoại cho mẹ của bé yêu cầu bán hết xe máy, tài sản để đi theo Hiếu. Tuy nhiên, mẹ của bé Anh trả lời không thể kết hôn với Hiếu. Đến khoảng 0 giờ 40 sáng 1-3, Hiếu gây ra sự việc trên...

Nhà nghỉ APQ (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐL PC45 cho biết thêm do không phát hiện người liên quan đến việc bắt cóc bé Anh và sát hại bé, nghi can Hiếu đã tử vong nên không khởi tố vụ án. Đ.LAM