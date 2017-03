Bé sáu tuổi bị thiêu cháy cùng người đàn ông trong nhà nghỉ

Được biết từ đêm 29-2, một người đàn ông (khoảng 38 tuổi) mang theo một bé gái sáu tuổi (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đến thuê phòng tại nhà nghỉ APQ. Vị khách này luôn đóng chặt cửa phòng, không cho đứa bé ra ngoài.



Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Đến khoảng 1 giờ sáng 1-3, bỗng nhiên có khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn phòng của người đàn ông này. Sau khi tìm cách dập tắt lửa, mọi người bàng hoàng phát hiện bé gái và người đàn ông trên đã chết cháy.



Cơ quan công an huyện Nam Đàn, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu đặt nghi vấn người đàn ông đã tự thiêu bằng xăng cùng với đứa trẻ.

Một số thông tin cho rằng người đàn ông có mâu thuẫn chuyện tình cảm với mẹ đứa bé nên đã "bắt cóc" đứa trẻ đem đến địa chỉ trên. Theo trình báo của mẹ cháu bé, tối hôm đó người đàn ông này sau khi trở về nhà nghỉ đã gọi điện thoại cho chị và đưa ra một số yêu cầu.