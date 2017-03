Bé trai 5 tuổi bị đánh đập dã man, hôn mê suốt 10 ngày chưa tỉnh

Nguồn tin từ CQĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22/6. Nạn nhân là cháu Hồ Quang Minh, SN 2007, trú tại khối 10, thị trấn Thạch Hà. Hung thủ được xác định là Nguyễn Viết Thủy, SN 1969, trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Bé Quang Minh đang bị hôn mê tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội

Theo cơ quan điều tra, trưa ngày 22/6, Nguyễn Viết Thủy đi xe khách từ miền nam về quê, đến địa phận TP Hà Tĩnh y xuống xe, sau đó lại đón xe ôm về huyện Nghi Xuân. Trên đường đi, nghi Thủy bị chứng bệnh tâm thần nên đến địa phận thị trấn Thạch Hà người xe ôm đã trả lại tiền rồi cho Thủy xuống đường. Ngay khi xuống xe, Thủy có những biểu hiện khác thường: lội xuống sông Cày tắm, lên bờ quấy phá quán hàng của dân.

Bị người dân xua đuổi, Thủy nhổ một cọc tre, cầm thêm hòn đá đi vào ngõ hẻm. Đúng lúc cháu Hồ Quang Minh từ nhà đi ra ngõ, Thủy đã dùng gậy đánh gãy tay, sau đó đánh nhiều nhát vào đầu gây vỡ sọ não. Bị đánh đập dã man, cháu Minh ngã xuống, nằm bất tỉnh.

Phát hiện cháu bé bị đánh đập đầy thương tâm, nguy kịch, nhiều người dân ở khối 10 thị trấn Thạch Hà đã kịp thời đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sau đó được người nhà chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Việt Đức- Hà Nội. Lúc nhập viện, cháu Minh được xác định rạn xương não, tụ máu não trong, đa chấn thương. Cháu đã được các bác sỹ của Bệnh viện mổ khẩn cấp, trải qua 10 ngày cấp cứu hiện cháu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.

Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Viết Thủy để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện này cũng đang hoàn tất các thủ tục trưng cầu giám định, xác định bệnh lý của đối tượng này.

Theo Văn Dũng - Huy Thái (Dân Trí)