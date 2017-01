Bé trai 5 tuổi tử vong do cháy nhà

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-1, vợ chồng anh Vũ Văn Tr. (ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) dậy đi làm sớm nên đã để con trai là Vũ Huy H. nằm ngủ một mình trong nhà.



Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, căn nhà tạm của vợ chồng anh Tr. bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do là nhà tạm bằng tôn và lá nên lửa bùng lên dữ dội. Người dân đã dùng vòi nước để chữa cháy. Và khi lửa được dập tắt, mọi người mới biết bé H. đang ở bên trong và qua kiểm tra, phát hiện bé đã tử vong. Ghi nhận thực tế, nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy.



Nhận tin báo, Công an xã Thiện Tân, Công an huyện Vĩnh Cửu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.