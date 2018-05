Bé trai 8 tuổi chơi ở công viên rồi không về nhà

Ngày 2-5, Công an phường 15, quận 10, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo của chị Lê Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, quê Nha Trang, tạm trú quận 10) về việc con chị này đi chơi ở Công viên Lê Thị Riêng và không về nhà.



Chị Nhàn là lao công làm việc ở Công viên Lê Thị Riêng (phường 5, quận 10). Người phụ nữ này cho biết ngày 1-5, con trai chị là bé Lê Thanh Khương (tám tuổi) theo mẹ đến công viên chơi. Trong lúc chị này làm việc như lệ thường thì bé đi chơi xung quanh công viên.



Bé Khương chụp ảnh cùng mẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Đến khoảng 22 giờ ngày 1-5, một chị kế toán chỗ tôi làm còn thấy thằng bé. Nhưng sau đó mẹ lạc con, con lạc mẹ. Rồi con tôi đi đâu mất, tôi ngồi chờ đến sáng cũng không thấy con trở lại” - người mẹ này nghẹn ngào.



Thấy lạc mất con trong khi công viên càng lúc càng vắng, chị Nhàn chạy bộ tìm và gọi tên con dọc các tuyến đường xung quanh công viên trong vô vọng. Đến sáng 2-5, chị tới trụ sở Công an phường 15, quận 10 để cầu cứu sự giúp đỡ.

Người mẹ này cho biết hai mẹ con thuê trọ sống trên địa bàn quận 10. Bé Khương bình thường đi học lớp 1 nhưng do nghỉ lễ nên đi chơi cùng mẹ. Do cuộc sống khó khăn, một mình chăm con nên chị phải đưa bé theo cùng. “Tôi cùng chồng ly thân khoảng hai tháng nay. Mấy ngày lễ, tôi nói rằng hai mẹ con đã về Long An và giấu khi chồng tôi hỏi thăm. Bình thường bé đi học lớp 1 ở Trường Tiểu học Trần Văn Đang. Nhưng bé học kém, chữ cũng không biết đọc. Không biết hôm qua tới giờ con tôi ở đâu, ăn uống như thế nào” - chị Nhàn nói.

Ông Nguyễn Tấn Thạnh, Giám đốc khu vui chơi Thỏ Trắng, cho hay chị Nhàn làm việc tại công ty này hơn một năm nay, bé Khương vẫn hay đến công viên chơi và được mọi người yêu mến. “Chiều tối hôm xảy ra vụ việc có thấy bé đi chơi với một nhóm thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ” - ông Thạnh thông tin.

Theo chị Nhàn, ngày bé Khương đi lạc bé mặc áo thun màu đỏ, quần màu đen. Vậy ai biết thông tin về bé Khương hãy liên hệ với mẹ của bé qua số điện thoại 0937.849.657.