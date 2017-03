Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh đập dã man

Ông Trần Thới (41 tuổi, ở Đội 1, thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Phan Thị L. (39 tuổi) kết hôn và sinh 3 người con 2 gái 1 trai. Từ khi lập gia đình, ông Thới luôn hành hạ, đánh đập vợ con không thương tiếc.

Ngôi nhà nhỏ nơi cuối xóm, cạnh bên đều là nhà của anh em, cha mẹ ruột ông Thới. Ban đầu người thân ông Thới sang can ngăn việc đánh đập vợ, con, nhưng càng can ngăn, ông Thới càng đánh vợ, con càng dã man hơn. Vợ con cam chịu, người thân hàng xóm cũng đành im lặng trước thói bạo hành của ông Thới. Đến khi đứa con gái lớn bị tai nạn chết, chị L. kiên quyết ly hôn, không thể sống chung người chồng độc ác.

Các vết thương trên người cháu T. bị người cha đánh

Ông Thới giành nuôi đứa con trai út Trần T. (9 tuổi), chị L. đành đưa đứa con gái thứ hai và Tp Hồ Chí Minh làm thuê nuôi con ăn học. Căm tức người vợ, ông Thới trút hết vào đứa con trai út đang sống chung.

Ông Thới cấm tuyệt đối cháu T. liên lạc với mẹ ruột, kết bạn với bất cứ ai. Chỉ cần cháu T. đi chơi với bạn, nấu cơm trễ, đi học về trễ thì bị ông Thới dùng cây đánh đập cháu không thương tiếc.

Trưa ngày 15/6, đi làm về không thấy cháu T. ở nhà, ông Thới điên tiết. Khi cháu T. từ nhà hàng xóm về vừa bước vào nhà liền bị ông Thới túm tóc bắt quỳ xuống nền nhà, liên tục cầm cây quất xối xả lên người cháu. Mặc cho cháu T. thân mình rướm đầy máu, khóc lóc van xin ông Thới vẫn không dừng lại trận đòn. Hàng xóm biết chuyện nhưng không dám qua can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Điền đã kịp thời có mặt tại nhà ông Thới. Lúc này, ông Thới lệnh cho cháu T. lánh mặt khỏi nhà. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Công an xã tìm được cháu T. trong tình trạng khắp người bị bầm tím, rách da. Đặc biệt vết thương trên đầu chảy máu khiến cháu T. choáng váng.

Công an xã phối hợp chính quyền địa phương đưa cháu T. cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi với đa chấn thương trên người. Đồng thời Công an xã tạm giữ ông Thới lấy lời khai và báo việc lên Công an huyện Tư Nghĩa bắt giam ông Thới.

Ở cái tuổi 83, bà Mai Thị Cúc là mẹ ruột ông Thới cũng nhói lòng khi nói về việc con dâu và cháu nội bị ông Thới đánh đập. “Trước khi cháu gái lớn Trần Thị H. mất, nó luôn bị bố nó đánh đập. Nhiều lúc đánh xong, nó bắt con bé đứng ngoài trời phơi nắng, phơi mưa cả tiếng đồng hồ. Tôi thấy mà ứa nước mắt thương cho tụi nhỏ. Nhưng tôi và các con tôi không ai dám can ngăn, sợ nó càng hành hạ tụi nhỏ thêm”.

Bà Cúc bây giờ bà sợ cháu T. giống như chị nó, bị hành hạ rồi tai nạn chết. Theo bà Cúc, cháu H. trước đây bắt làm lụng chăn bò, lo việc gia đình suốt ngày. Một buổi chiều tối, trong lúc lùa bò qua con suối thì bị nước cuốn trôi.

Không ít lần bà Cúc phải dẫn mẹ con chị L. tá tục nhà người quen đã trốn những trận đòn của ông Thới. Bây giờ chỉ còn 2 cha con sống với nhau. Cháu T. cam chịu, sợ cha không bao giờ nói với ai chuyện bị đánh đập.

“Thương cháu nhỏ dại bị hành hạ, bức xúc đứa con trai mình hành hạ cháu, nhưng tôi không thể can đảm tố cáo tội lỗi của trai mình với cơ quan công an”, bà Cúc nói trong nước mắt.

Cơ quan công an bắt tạm giam ông Trần Thới

Nói về cháu T., cô Ngô Thị Kim Lên – giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, Trường tiểu học Nghĩa Điền cho biết, cháu rất chăm học và ngoan. Suốt năm học học lớp 3, cô Lên phát hiện ít nhất 4 lần cháu T. bị thương trên mặt như bầm mặt, bầm tím mắt,… Biết do cha ruột đánh, nhưng khi hỏi, cháu T. nói dối lý do khác. Mỗi lần bị thương do cha đánh, T. lên lớp thường cúi gằm mặt xuống và không ra chơi để trách mọi người phát hiện.

Mới học lớp 3, nhưng cháu đã nhiều lần chuyển trường do theo mẹ vào Tp Hồ Chí Minh, rồi bị cha bắt về lại quê. Bị cha hành hạ, khủng bố, tuy nhiên năm học nào cháu T. cũng đều là học sinh giỏi.

Cô Lên cho biết, nghỉ hè này, hầu hết học sinh trong lớp đều tham gia học hè, riêng cháu T. thì không được đi học vì người cha thì không cho. Cô Lên tìm cách liên lạc phụ huynh để T. đi học hè nhưng đều không thành.

Người mẹ Phan Thị L. rất thương cháu T. Đã nhiều lần tìm mọi cách đưa cháu T. vào Tp Hồ Chí Minh, tránh xa người cha tàn nhẫn, nhưng đều không thành. Trong khi đó, ông Thới càng hành hạ cháu T., không cho 2 mẹ con cơ hội liên lạc.

Thương con, bà L. đành thỉnh thoảng nhờ người thân lén lút gửi quà cho con trai. Sáng ngày 16/6, nghe tin con trai nhập viện, người mẹ ruột đau như thắt bỏ việc đón xe khách từ Tp Hồ Chí Minh về quê chăm con.

Theo Ban Công an xã Nghĩa Điền cho biết, đã nhiều lần Công an xã mời đối tượng Trần Thới lên xã kiểm điểm giáo dục về việc đánh đập vợ con. Sau khi hứa, cam đoan, nhưng khi về đến nhà, đối tượng Thới lại tiếp tục tái phạm trong thời gian dài, nhưng do những hộ xung quanh nhà ông Thới đều là cha mẹ, anh chị em ruột nên không ai dám tố cáo. Mới đây, sau khi thuyết phục, người thân đã đồng ý cung cấp tin khi ông Thới đánh đập con.

Dư luận ở xã Nghĩa Điền hiện rất bức xúc trước hành động dã man của ông Thới và đề nghị pháp luật trừng trị nghiêm hành vi bạo hành của người cha tàn nhẫn này.

Theo Thái Thụy (An ninh thủ đô)