Bé trai bị nước cuốn: Đại Nam nhận trách nhiệm

Đến tối 17-10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang tìm kiếm cháu Hoàng Xuân Hiếu (tám tuổi) bị nước mưa cuốn vào cống trên đường số 4 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vào chiều hôm trước.

Ống cống suýt cuốn mất ba cháu bé

Anh Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi) kể chiều 16-10 có mưa lớn. Anh đang ngồi trước cửa văn phòng thì thấy gần 10 đứa trẻ chơi đùa dưới đường. Nước chảy mạnh ở các miệng cống thoát nước nên anh quát lớn, đuổi các cháu về nhà. Bị mắng, các cháu bỏ về nhưng còn vài cháu chơi đùa. Lúc này lòng đường nước dâng rất cao.

“Lúc này một anh ngồi gần cửa văn phòng nhìn thấy mấy đứa trẻ bị nước cuốn liền la lớn, tôi vội chạy ra ngoài, thấy có ba đứa trẻ đang bị ngập đến gần cổ, với tay cầu cứu nên lao ra giữ chặt lại. Tôi cùng anh bạn kéo cả ba cháu ra khỏi miệng cống. Một đứa lớn nhất liền nói: “Vẫn còn em con ở dưới”. Tôi liền mò tìm nhưng không thấy gì” - anh Dũng kể lại.

Cũng theo anh Dũng, trong ba đứa trẻ bị nước cuốn vào miệng cống thì có một bé gái mặc áo mưa và chiếc áo này bị cuốn xuống miệng cống, nhờ đó lực nước đã giảm đi nhiều. “Nếu không có chiếc áo mưa, rất có thể mấy đứa trẻ đã bị kéo hết xuống cống mà không kịp cứu” - anh Dũng nhận định.

Ngay trong đêm khi xảy ra sự việc, hàng trăm người đã tỏa ra khu vực suối Nhum (trong khuôn viên ĐH Quốc gia TP.HCM) cách hiện trường khoảng 3 km tìm kiếm cháu bé. Lực lượng cứu hộ dùng lưới giăng ngang cầu Nhum, gần 20 thợ lặn chuyên nghiệp lội ngược dòng chảy để mò tìm.





Người nhái xuống cống nước tìm cháu bé. Ảnh: VH







Người mẹ này ngồi trên miệng cống suốt cả ngày đêm chờ tin con. Ảnh: VH

Hàng trăm người tìm kiếm xuyên đêm

Đến sáng17-10, hơn 200 người tiếp tục tìm kiếm bé trai. Kênh, đường cống thoát nước và các khu vực xung quanh đều bị lục tung. Đến chiều cùng ngày, lực lượng Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Dĩ An tăng cường lật hết nắp cống khu vực rồi cho người xuống tìm.

Mẹ cháu bé đã ngồi bên miệng cống - nơi nước cuốn đứa con trai của chị - suốt một ngày đêm cầu mong phép màu xảy ra với con mình. Chị thều thào: “Gia đình chúng tôi đang sinh sống gần đây. Hiếu là con thứ ba trong gia đình. Cháu rất ngoan, đang học lớp 3 tại một trường tiểu học ở thị xã Dĩ An”… rồi khóc ngất.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, cho biết việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn vì khu vực có nhiều đường ống cống nối nhau. “Lực lượng chức năng sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm sang quận 9, quận Thủ Đức (TP.HCM) và bằng mọi cách phải tìm được cháu bé càng sớm càng tốt” - ông nói.

Theo ông Phong, khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An do Công ty CP Đại Nam xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện công ty chỉ bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cho chính quyền địa phương quản lý, tất cả cơ sở hạng mục còn lại vẫn do Đại Nam quản lý.

Khi được hỏi vì sao những thanh sắt chắn rác không còn ở một số miệng cống dẫn đến tai nạn thương tâm, ông Phong cho hay trước đây tất cả nắp cống thoát nước đều có thanh chắn rác nhưng theo thời gian, một số hư hỏng, một số bị mất cắp. “Địa phương cũng đã chỉ đạo đơn vị xây dựng công trình công cộng rà soát toàn bộ đường cống, lắp lại những chỗ đã hư hỏng” - ông Phong nói.

Chiều cùng ngày, đại diện Công ty CP Đại Nam cũng có mặt tại hiện trường, thừa nhận cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính Dĩ An vẫn do công ty quản lý. “Công ty cũng nhận một phần trách nhiệm vì tai nạn này” - đại diện Đại Nam nói. Trong ngày 17-10, nhiều nhân viên của Công ty CP Đại Nam đã dùng thanh sắt chặn các miệng cống.

Đến tối 17-10, trời lại đổ mưa lớn, lực lượng tìm kiếm không thể xuống các cống nước. Hàng trăm người dân vẫn có mặt tại hiện trường tìm nạn nhân.