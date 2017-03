Bé trai chết thảm trên đường đến trường

Cháu Trương Thanh Hóa (8 tuổi, trú thôn An Chỉ Đông, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) đang học lớp 2 trường Tiểu học số 2 xã Hành Phước điều khiển xe đạp từ nhà đến trường. Đến đoạn đường trên, bất ngờ cháu bị xe ô tô tải chở củi biển số 47P-0912 do tài xế Lê Văn Võ (33 tuổi) ngụ xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành điều khiển cán chết.



Được biết cháu Trương Thanh Hóa hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhỏ tuổi nhưng cháu chăm ngoan học.



Trưa cùng ngày, trên địa bàn xã Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình cũng xảy ra vụ TNGT thương tâm làm hai bố con chết tại chỗ.



Theo kết quả điều tra ban đầu, tại km 3 + 700m Quốc lộ 12A thuộc địa phận trên, xe ô tô biển kiểm soát 73L – 9772 do lái xe Trần Tiến Dũng (37 tuổi, trú tại xã Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển chạy theo hướng Tây – Đông do tránh xe ngược chiều đã lấn sang phần đường ngược chiều. Chiếc xe gây tai nạn với xe mô tô biển kiểm soát 73P1 – 0599 do anh Nguyễn Văn Dương (37 tuổi) điều khiển chạy hướng Đông – Tây phía sau chở bố là ông Nguyễn Văn Sơn (57 tuổi) đều trú tại xã Quảng Hưng, Quảng Trạch - Quảng Bình.



Vụ va chạm làm anh Dương và ông Sơn chết tại chỗ, chiếc xe mô tô hư hỏng nặng.



Theo V.T - Thùy Vy (Bee.net)