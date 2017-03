Bé trai sáu tuổi chết do bị cha dượng hành hạ

TTXVN ngày 1-1 đưa tin Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giam Vũ Văn Phủ, cha dượng cháu Ninh và Phạm Thị Ánh Dương, mẹ đẻ cháu Ninh (trú phường Kinh Dương, quận Lê Chân). Tại cơ quan công an, Dương và Phủ khai nhận do cháu Ninh chạy ngã và rách da trán phải đi khâu và điều trị. Ngày 28-12, thấy Ninh gãi và làm đứt chỉ khâu vết thương nên Phủ và Dương dùng dây vải buộc hai cánh tay cháu Ninh ra sau rồi nhốt trong phòng tắm. Đến ngày 30-12, do bị trói và nhốt, Ninh khóc và đập đầu xuống nền nhà nên Phủ dùng thêm dây nylon vòng qua cổ cháu bé, buộc vào cửa phòng. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Phủ phát hiện cháu Ninh bất tỉnh nên vội đưa đi cấp cứu song đã quá trễ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị hành hạ.

AT