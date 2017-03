Bé trai tố bị bác ruột đánh đập lại nhập viện

Sáng 17/12, bà ngoại Nguyễn Minh Khải ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã đưa cháu trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị vì mắt Khải không còn nhìn thấy gì.

Sau hai tuần xuất viện, hiện bé Khải đã nhập viện lần nữa, mắt trái mờ và nhìn một vật ra hai. Ảnh: Thiên Phước.

Bác sĩ Huỳnh Trung Lâm, Trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết nếu như lần trước Khải nhập viện được chẩn đoán chấn thương thần kinh hậu cầu trái thì lần nhập viện này tinh thần Khải bị hoảng hốt. Mắt trái cậu bé nhìn một ra hai (song thị) nên phải cho nhập viện điều trị nội trú lâu dài nếu không sẽ khó hồi phục được thị lực và gây ảnh hưởng đến mắt phải.

Trước đó đúng một tháng, sau khi trốn từ nhà bác ruột là ông Nguyễn Minh Cơ (Năm Cơ) ở xã Tân Hưng về nhà ngoại bên xã Lương Thế Trân, gia đình ngoại thấy trên mình Khải xuất hiện chi chít lằn roi, mắt trái bị sưng bầm, thị lực kém nên đưa Khải đến Công an xã Tân Hưng trình báo.

Ông Đặng Việt Khái - cán bộ Công an xã Tân Hưng - cho biết khi tiến hành ghi lời khai Khải trình bày rằng những vết roi trên người là do vợ chồng Năm Cơ đánh. Ngoài ra, ông Cơ còn nắm đầu Khải nện xuống ván làm cháu bé choáng váng, mắt sưng húp và hoảng loạn tinh thần.

Khi làm việc với cơ quan chức năng vợ chồng Năm Cơ khai nhận có đánh Khải nhưng đánh bằng cây mắm để dạy dỗ con cháu trong gia đình chứ không có thù ghét gì Khải. Vợ ông Cơ nói lúc trước gia đình bà dạy Khải rất ngoan nhưng từ khi mẹ Khải ở TP HCM gửi về cho cậu bé chiếc điện thoại di động để xài thì ngày nào Khải cũng điện thoại cho mẹ cả chục lần. Hễ bị la rầy là Khải điện thoại mách.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Thanh Lộng - Phó Công an huyện Cái Nước - cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Tân Hưng chuyển lên vào đầu tháng 12, công an huyện đang tiến hành ghi lời khai các bên và chuẩn bị đưa bé Khải đi giám định tỷ lệ thương tật.

Theo ông Lộng, trong lần nhập viện này cơ quan công an sẽ kết hợp trưng cầu giám định, xem xét tỷ lệ thương tật và tổn hại sức khỏe của bé Khải để xử lý vợ chồng ông Năm Cơ theo pháp luật.

Theo Thiên Phước (VNE)