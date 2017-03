Bên bảo giữ, bên kiến nghị đập bỏ

Hai kết quả khác nhau, tin bên nào?

Theo kết quả tái kiểm định của Viện Khoa học và phát triển công nghệ địa chất-nền móng-xây dựng công trình (IGC) đưa ra thì chung cư Nguyễn Siêu nguy hiểm cấp C, tức khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. IGC kiến nghị về lâu dài nên phá bỏ để xây mới lại chung cư này. Kết quả này rất khác kết quả kiểm định do Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC) thực hiện cách đây năm tháng. Theo kết quả kiểm định của SCQC, chung cư Nguyễn Siêu chỉ nguy hiểm cấp B, công trình vẫn có khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường nhưng cần gia cố, sửa chữa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đôn Dũng, Giám đốc SCQC, vẫn khẳng định kết quả của SCQC đưa ra trước đó là hoàn toàn chính xác. Ông Dũng phân tích công trình sau một thời gian sử dụng đương nhiên sẽ có những hư hỏng, cần được gia cố, sửa chữa. Chung cư Nguyễn Siêu không những bị hư hỏng do yếu tố thời gian mà còn bị “ thương tật” do việc xây dựng cao ốc Sài Gòn Residences. Tuy nhiên, nếu được sửa chữa, gia cố tốt thì công trình này vẫn tiếp tục sử dụng được, không có vấn đề gì cả. Ngay cả nếu chung cư có nguy hiểm cấp độ C thì cũng không bắt buộc phải phá bỏ, xây dựng mới. “Công trình thuộc cấp độ D thì mới cần đập bỏ để bảo đảm an toàn” - ông Dũng cho biết thêm.

Ông Dũng cho rằng muốn biết kết quả kiểm định nào là chính xác thì phải qua đối chất về mặt kỹ thuật và được một đơn vị trung gian kiểm chứng (một công ty kiểm định thứ ba hoặc Sở Xây dựng, Cục Giám định...). “SCQC sẵn sàng đối chứng” - ông Dũng nhấn mạnh.

Ai phải xây chung cư mới để “đền”?

Công ty Hòa Bình (đơn vị thi công cao ốc Sài Gòn Residences) đã cam kết: Ngay sau khi có kết quả tái kiểm định, công ty sẽ gia cố, sửa chữa chung cư Nguyễn Siêu trong thời gian một tháng để người dân sớm về ở ổn định. Công ty sẽ chịu mọi phí tổn trong việc gia cố, sửa chữa này.

Tuy nhiên, với kiến nghị của IGC về lâu dài phải phá bỏ, xây mới chung cư để đảm bảo an toàn, câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải thực hiện việc này? Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết muốn rõ trách nhiệm thuộc về ai thì phải xét đến yếu tố lỗi. Theo luật sư Hậu, chung cư Nguyễn Siêu bị nguy hiểm như hiện nay do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chung cư này xây dựng đã lâu, thời gian sử dụng khá dài nên xuống cấp. Trong khi đó, lỗi của phía cao ốc Sài Gòn Residences phần nào cũng là do yếu tố khách quan khi đụng phải mạch nước ngầm vốn chưa được quy hoạch quản lý. “Chắc chắn không thể bắt chủ đầu tư cao ốc Sài Gòn Residences chịu hết trách nhiệm trong việc xây dựng chung cư mới để đền cho những hộ dân tại đây” - luật sư Hậu khẳng định. Ông Hậu cho rằng tốt nhất hai bên nên thương lượng với nhau trên cơ sở lỗi đến đâu chịu đến đó. Nếu không thương lượng được thì các bên khởi kiện ra tòa và khi đó cũng phải chứng minh yếu tố lỗi của bên kia.