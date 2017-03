Bến thả nổi, giang hồ lộng hành

Vừa điều động lực lượng tháo dỡ các lán trại của nhóm Nhật khùng và Huyên dựng lên trái phép để phục vụ thu tiền bến bãi ở bến Bà Tám, Tàu Chìm trong thời gian qua.

Theo đó, các băng nhóm giang hồ hoạt động bảo kê kéo dài nguyên do thời điểm giao thời trách nhiệm giữa đồn công an Cái Mép (mới thành lập vào năm 2009) với Công an xã Tân Phước (huyện Tân Thành)…

Thu phí cả người đưa đò

Theo đại diện đồn công an Cái Mép, việc Nhật khùng “thu phí” qua cầu tạm và thu tiền đò đưa khách qua lại bến (20.000 đồng/chuyến) như Pháp Luật TP.HCM thông tin là chính xác. Cây cầu gỗ tạm này do một nhà thầu Nhật Bản dựng lên để đưa công nhân qua sông làm việc tại công trường bên kia cảng. Các đò ngang tự phát của người dân địa phương chở khách cập bến cầu này cũng ăn theo từ đây.

Bến Tàu Chìm, nơi băng Nhật khùng cát cứ.

Ông Bùi Chí Lãm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước, nhận định: Sở dĩ các băng nhóm tội phạm tìm đến cảng Cái Mép do địa thế liên cảng đang trong thời kỳ xây dựng, chưa ổn định. Trước năm 2009, Công an xã Tân Phước có một đợt ra quân truy quét hai băng nhóm do Hội, Bài cầm đầu có phương thức hoạt động tương tự băng Nhật khùng. Sau khi băng Hội, Bài tan rã, đi nơi khác thì băng giang hồ Huyên, Nhật khùng tìm tới giành quyền bảo kê. “Nói thật, các bến đều mọc lên tự phát, chúng tôi đã đặt vấn đề quản lý nhưng thủ tục rắc rối nên thôi đành bỏ ngỏ”. Lợi dụng sơ hở trong quản lý, các băng nhóm giang hồ kéo đến khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp thêm” - ông Lãm cho biết.

Cưỡng đoạt doanh nghiệp

Chiều 23-6, ông Đào Minh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết VKS huyện Tân Thành vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đặng Minh Phương, Huỳnh Chí Út Em (đàn em Trần Thanh Bào, Nguyễn Đức Kha) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện tại cơ quan điều tra đã bắt giữ ba trong năm bị can đã có quyết định khởi tố.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác định ngoài Võ Tấn Đạt (Đạt kỹ sư) còn một đối tượng khác tên Đạt tham gia trong băng nhóm trên. Khi công an vây bắt thì Đạt, Phương, Út Em đã nhanh chân trốn thoát…

Riêng Võ Tấn Đạt, nguyên kỹ sư an toàn tại công trường Posco (Công ty Posco E&C Samwhn của Hàn Quốc), đã bị Công an huyện Tân Thành khởi tố, bắt tạm giam. Đạt vào làm việc tại công trường Posco đầu năm 2009 với nhiệm vụ kiểm soát chất lượng thiết bị tại công trường.

Tại công trường, Đạt hằng ngày tiếp xúc và chứng kiến các hoạt động của nhóm Phường, Bào, Kha rồi bị chúng lôi kéo dần vào tròng. Cách đây ba tháng, Đạt nhờ người đứng tên ký hợp đồng thuê lô đất cạnh bến đò Bà Tám để làm nơi tập kết hàng hóa, thiết bị. Đạt dựa vào uy thế giang hồ uy hiếp các chủ hàng qua bến đò Bà Tám và tập kết hàng tại kho bãi của Đạt. Có trường hợp một chủ hàng bị Đạt cùng đàn em Bào, Kha đe dọa, cưỡng đoạt hơn chục triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt và vận động những người liên quan ra đầu thú.

VÕ BÁ