Bến Tre: Miễn tố, bắt lại rồi... bỏ mặc bị can

Hơn 18 năm nay, ông Vũ Văn Chiêu, nguyên Chánh văn phòng UBND huyện Mỏ Cày (Bến Tre) vẫn đang phải mang thân phận lửng lơ của một bị can trong vòng tố tụng. Ông đã nhiều lần khiếu nại yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, có hướng xử lý công khai, thỏa đáng đối với vụ việc của ông nhưng chẳng ai giải quyết dù đã tạm giam ông gần một năm trời.

Làm kinh tế có phép vẫn bị bắt

Theo ông Chiêu trình bày, trước đây, khi đang giữ chức Chánh văn phòng UBND huyện, ông có xin phép UBND tỉnh thành lập cơ sở tự túc cho cơ quan trao đổi hàng hóa ra ngoài tỉnh và xây dựng lò đường. Sau đó, UBND tỉnh cấp phép cho ông xuất đường mía ra khỏi tỉnh đến hết ngày 28-2-1986.

Ngày 16-1-1986, khi tàu của cơ sở vận chuyển đường đến trạm để làm thủ tục xuất khỏi huyện thì bị công an huyện giữ lại. Ngay sau đó, Chi bộ UBND huyện Mỏ Cày nhóm họp bất thường để xem xét vụ việc. Trong cuộc họp này, ông Chiêu xuất trình được giấy tờ cho phép xuất đường ra khỏi tỉnh và yêu cầu chi bộ bảo vệ quyền lợi cho mình.

“Sự việc dằng dai đến hơn hai năm sau, vào ngày 20-5-1988, khi đang họp tại UBND huyện thì công an huyện đến đọc lệnh bắt khẩn cấp tôi” - ông Chiêu rơm rớm nước mắt. Thế rồi Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo khoản 1 Điều 133 BLHS năm 1985. Quyết định này được VKSND huyện phê chuẩn với nội dung: “Trong quá trình công tác, Vũ Văn Chiêu đã lợi dụng chức vụ và sơ hở trong quản lý để chiếm dụng, bán tài sản của công ty thương nghiệp tổng cộng 22.100 đồng”.

Miễn tố rồi bắt lại

Ông Chiêu bị tạm giam đúng tám tháng, đến ngày 19-1-1989 thì được VKSND huyện Mỏ Cày ra quyết định miễn tố và trả tự do. Nguyên văn quyết định này là: “Qua quá trình điều tra đủ bằng chứng kết luận Vũ Văn Chiêu can tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa (tổng giá trị là 22.100 đồng - NV) nhưng xét việc làm của y có thông qua tập thể, liên quan đến sự quản lý của ủy ban nên quyết định miễn truy tố ra trước tòa”. Bên cạnh đó, VKS cũng yêu cầu cơ quan chủ quản phục hồi các quyền lợi hợp pháp của ông Chiêu và trả lại những tang vật hoặc tài sản đã bị kê biên...

Ông Chiêu kể: “Cầm quyết định miễn tố, tôi về trình diện cơ quan yêu cầu khôi phục quyền lợi và thanh quyết toán cho xong các tài sản liên quan bởi khi tôi bị bắt, huyện đã kê biên tài sản công cũng như tài sản của tôi hơn 1,4 triệu đồng tính theo thời giá năm 1986”. Yêu cầu của ông chưa được đá động gì thì đùng một cái, ngày 23-11-1990, ông đã bất ngờ bị Công an huyện... bắt lần hai (lệnh bắt này cũng được chính VKSND huyện Mỏ Cày phê chuẩn). Lần này ông bị tạm giam hai tháng tám ngày thì được Công an huyện thay đổi biện pháp ngăn chặn là cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bỏ mặc bị can hơn 18 năm

Từ đó, đã hơn 18 năm trôi qua mà cả công an lẫn VKS huyện Mỏ Cày đều “bỏ lửng” luôn vụ án, không hề có động thái gì tiếp theo. Nóng lòng muốn làm rõ trắng đen, ông Chiêu đã nhiều lần liên hệ, khiếu nại nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng.

Để tìm hiểu trường hợp “quên án” khá kỳ lạ này, chúng tôi đã liên hệ với VKSND huyện Mỏ Cày. Theo VKS huyện này, hiện nay viện chưa lục tìm được hồ sơ của ông Chiêu nên chưa rõ là sau lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú thì các cơ quan tố tụng thời đó có tiến hành các giai đoạn tiếp theo hay không. Cơ quan này cũng cho biết nếu về nguyên tắc không tìm thấy hồ sơ gốc cũng như những văn bản tố tụng nào sau lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú năm 1991 thì ông Chiêu vẫn là bị can và ông có quyền yêu cầu cơ quan tố tụng giải quyết vụ án của mình.

Bản thân ông Chiêu cũng rất mong muốn được làm cho rõ trắng đen: “Tôi đã phải mang thân phận bị can, lại mang cái lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, không thể ngẩng mặt lên nhìn mọi người bao năm trời nay. Bao giờ họ mới chịu giải quyết cho tôi đây? Chẳng lẽ sau này, cả đến lúc tôi chết rồi mà cũng không thoát được kiếp làm bị can hay sao?”.

Chúng tôi đề nghị Công an huyện, VKSND huyện Mỏ Cày sớm xem xét yêu cầu hợp pháp và chính đáng của ông Chiêu.