Những khoản vay mượn ấy đều xuất phát từ chuyện cấp bách cả: Tiền trường đầu năm học của hai con, tiền thuốc chữa bệnh cho mẹ già, tiền mua vật tư chống dột... Lương thợ máy của anh cộng với lương thợ may của bà xã chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu tiêu xài của gia đình, nhất là khi vật giá leo thang rồi nó cứ ngồi lì ở trển hổng chịu tụt xuống!

Đêm qua trằn trọc lo nghĩ về nợ nần, chị Hai hỏi anh với giọng oán thán: “Cũng là công nhân như tụi mình mà sao vợ chồng Năm Phú sống phẻ quá hén?”. Gia đình Năm Phú ở sát vách nhà anh Hai Giày Da, vợ Năm Phú là công nhân một công ty xăng dầu còn Năm Phú là công nhân ngành bưu điện. Không rõ thu nhập của họ mỗi tháng bao nhiêu nhưng xem ra mức sống của gia đình họ cao hơn gia đình Hai Giày Da nhiều.

Hôm sau Hai Giày Da đem câu hỏi của vợ đến gặp bác Ba Phi. Bác Ba Phi nói: “Chuyện này đã được phân tích trong báo cáo tại đại hội Công đoàn Việt Nam hồi đầu tháng này. Theo đó thì thu nhập bình quân của người lao động ở các ngành than, thép, hóa chất, xăng dầu, ngân hàng, điện lực... khoảng 5,5 triệu đồng/tháng, cao gấp bốn lần các ngành dệt may, da giày hay cơ khí với thu nhập người lao động từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng/tháng”. Hai Giày Da thắc mắc: “Nhưng sao lại cao hơn? Tỷ như vợ Hai Phú mần ở công ty xăng dầu chỉ có tay nghề bơm bán xăng đơn giản ở cây xăng lại thu nhập cao hơn nghề may và da giày của vợ chồng tui là sao? Cùng là công nhân nhà nước cả, sao lại bên trọng bên khinh như vậy?”. Bác Ba Phi vuốt râu cười khà: “Báo cáo ở đại hội Công đoàn đã chỉ rõ “Lợi thế “độc quyền” đã đem lại thu nhập cao cho người lao động ở một số ngành”. Chú mày hiểu chưa?”. Hai Giày Da gằn giọng: “Lợi thế độc quyền! Lợi thế độc quyền! Có lẽ vợ chồng tui phải xin vào làm việc ở mấy ngành độc quyền này thôi”. Bác Ba Phi cười to: “Hổng dễ đâu con. Vợ chồng tụi bay là người thân của mấy cha “độc quyền” hoặc có phong bì “lót tay” thì mới mong có việc làm ở mấy ngành đó!”.