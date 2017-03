Bến xe Miền Đông: Hơn 33.000 hành khách về quê sớm

Bến xe Miền Đông đã phải đưa hơn 7.000 xe ra phục vụ để đáp ứng hết nhu cầu của hành khách. Các tuyến có khách đi nhiều nhất là từ Quảng Ngãi trở ra đến Hà Nội, Hải Phòng. Đến chiều qua, Bến xe Miền Đông đã bán trước được hơn 5.500 vé đi vào cao điểm Tết cho hành khách.

Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn, đơn vị phụ trách Bến xe Ngã Tư Ga và Bến xe An Sương, hôm qua đã có hơn 4.500 hành khách lên xe từ hai bến này đi các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa... Lượng khách trên tăng hơn 2.000 so với hai ngày trước. Theo ông Lộc, ngày 23 tháng Chạp (ngày đưa ông Táo) và ngày 25 tháng Chạp (ngày Thanh minh), hành khách từ Bến xe An Sương đi các tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh và một số tuyến ngắn về các tỉnh miền Tây sẽ tăng đột biến. Bến xe này đã chuẩn bị đủ xe để phục vụ hành khách.

Chiều qua, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) ra quân phục vụ hành khách dịp Tết Kỷ Sửu. Tất cả khâu dịch vụ tại bốn bến xe (Miền Đông, Miền Tây, Ngã Tư Ga, An Sương), số lượng xe của năm doanh nghiệp vận tải thuộc Samco đã chuẩn bị sẵn sàng cho cao điểm Tết. Theo ông Phạm Quốc Tài, Phó Tổng Giám đốc Samco, ngay trong sáng nay (16-1), 400 lượt xe buýt đã được chuẩn bị xong, sẵn sàng đưa ra tăng cường cho Bến xe Miền Đông khi số lượng khách tăng đột biến, tại Bến xe Miền Tây sẽ tăng cường 140 lượt xe. Tất cả xe buýt tham gia tăng cường đều có hai lái chính, mỗi lái xe không được lái liên tục quá bốn giờ và không được cầm lái quá 10 giờ/ngày.