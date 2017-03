Bênh con bằng... dao

Nguyên nhân của sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 16-2, anh Hiệp, SN 1984, lái xe taxi của Hãng taxi Dầu khí dừng xe trước cửa quán nước của gia đình ông Nguyễn Văn Khởi, SN 1965, HKTT tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội hiện đang tạm trú tại xóm 15, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội vào Bến xe khách Mỹ Đình để chờ khách.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Khanh, SN 1994 - con trai của ông Nguyễn Văn Khởi chạy ra yêu cầu anh Hiệp cho xe đi chỗ khác để gia đình bán hàng nhưng anh Hiệp không đi. Sau một hồi tranh cãi, hai bên đã xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Anh Hiệp lấy tuýp sắt trong xe taxi xông vào đánh anh Nguyễn Văn Khanh làm anh Khanh gẫy tay trái.

Thấy con trai bị đánh, Nguyễn Văn Khởi chạy vào quán nước lấy dao bầu ra đuổi chém anh Hiệp. Sợ hãi anh Hiệp bỏ chạy nhưng Nguyễn Văn Khởi vẫn tiếp tục đuổi theo. Đến trước cổng chính Bến xe Mỹ Đình, Nguyễn Văn Khởi đuổi kịp và đâm một nhát vào lưng anh Hiệp. Thấy anh Hiệp gục xuống, Nguyễn Văn Khởi bỏ chạy về quán nước nhà mình.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng người dân đưa anh Nguyễn Văn Khanh cùng anh Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Bộ công an đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khởi về hành vi cố ý gây thương tích. Được biết, hiện anh Hiệp vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an do vết đâm thấu phổi. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)