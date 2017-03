Bệnh nhân bị cắt chân đã tỉnh

Cũng theo BS Hưng, hiện bệnh nhân D. đã tỉnh nhưng còn yếu, không thể giao tiếp như bình thường.

Cùng ngày, sau khi biết được thông tin qua báo chí, ông NLT, chồng cũ của bà D., từ Bắc Ninh đã đến thăm bà D. và con gái TTV. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông T. tin rằng con gái mình không làm chuyện bất hiếu đó. “V. là con gái duy nhất nên tình cảm mẹ dồn hết cho con và con dồn hết cho mẹ” - ông T. nói. Cũng theo ông T., V. học giỏi, được học bổng du học nhưng vì mẹ ốm nên V. không đi mà ở nhà chăm mẹ.

Bà T.T.T.D sau khi bị cắt chân Ảnh: Ngọc Dung



Cùng ngày, PGS-TS La Đức Cương, Viện trưởng Viện Tâm thần Trung ương (Hà Nội), nhận định dù cơ quan công an mới đưa ra kết luận bị can Trần Tuấn Khương (người cắt chân, em chị D.) dương tính với ma túy nhưng ông nghi ngờ đây là ma túy đá. “Rất có thể do ma túy đá gây hoang tưởng, ảo giác nên D. làm theo những xui khiến đó với hành vi dã man” - ông Cương nói.

HUY HÀ