Bệnh nhân chết ở Bệnh viện Triều An do viêm phổi cấp

(PL)- Ngày 28-7, Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM cho biết đang hoàn tất thủ tục để đưa kết quả giám định pháp y bệnh nhân Thái Thị Thu Hà (chết ngày 27-6 tại Bệnh viện Triều An) sang Công an quận Bình Tân vào cuối tuần này. Kết quả giám định pháp y cho thấy bệnh nhân Hà chết là do viêm phổi cấp.

Tuy nhiên, theo lời chị Thái Thị Kim Phụng, chị của nạn nhân, thì trước đó, bác sĩ Bệnh viện Triều An không hề cho gia đình biết em gái chị bị viêm phổi. Hiện gia đình đang chờ giải thích từ phía bệnh viện để có quyết định kiện hay không. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin (số ra ngày 16-7), chị Hà bị viêm amidan, sốt... Ngày 26-6, chị Hà vào Bệnh viện Triều An để điều trị sốt. Hôm sau, khi đang truyền dịch thì chị Hà chết. DUY TÍNH