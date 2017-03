Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội: Hai ngày tiếp nhận hơn 100 ca cấp cứu TNGT

Chiều tối 1-5, khu vực phòng điều trị, khoa Khám tổng hợp Bệnh viện Việt Đức vẫn có rất đông bệnh nhân với rất nhiều thương tích khác nhau ngồi, nằm la liệt để chờ khám. Theo các bác sĩ, nhân viên y tế trực tại đây, riêng trong ngày 30-4, trong 138 trường hợp đến khám thì có tới 75 ca bị TNGT, chủ yếu là chấn thương sọ não. Qua thống kê của khoa, hầu hết các trường hợp cấp cứu vì TNGT đều là thanh niên. Ngoài nguyên nhân bị chấn thương sọ não nặng do không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, có khá nhiều trường hợp tai nạn do say rượu, bia. Các trường hợp cấp cứu vì tai nạn thường hay xảy ra vào thời điểm chiều tối, sau khi ăn nhậu, điều khiển phương tiện trong trạng thái say xỉn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong ngày 30-4, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra các vụ TNGT làm sáu người thiệt mạng. Điển hình vào sáng 30-4, tại đường Phạm Văn Đồng (trước khu đô thị Nam Thăng Long), chị Phạm Thị Hoa điều khiển xe máy chở con gái và cháu đã va chạm với một ôtô. Hậu quả, chị Hoa chết và con gái chết, cháu chị Hoa hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, ngày 30-4, Công an Hà Nội đã xử lý gần 900 vụ vi phạm giao thông đường bộ, trong đó có 500 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 120 trường hợp dừng, đỗ sai quy định...