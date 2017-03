BHXH TP.HCM: Kiện một công ty nợ hơn 6,4 tỷ đồng tiền BHXH

Cách đây năm năm, UBND TP đã yêu cầu công ty trên phải nộp ngay tiền BHXH, BHYT còn nợ, nhưng công ty không chấp hành. Từ tháng 5 đến tháng 11-2007, công ty đã hai lần bị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Phú Nhuận xử phạt hành chính 55 triệu đồng vì lý do trên. Tháng 12-2007, Thanh tra Sở lại yêu cầu công ty phải thanh toán các khoản nợ BHXH trong vòng 30 ngày nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện. Theo ông Lâm Phong, Phó phòng Kiểm tra của BHXH TP, cơ quan này cũng chuẩn bị khởi kiện thêm năm công ty nợ tiền BHXH dai dẳng khác, như Công ty TNHH giày Anjin (nợ gần năm tỷ đồng), Công ty TNHH AMW Việt Nam (nợ gần 2,6 tỷ đồng)...

Trong năm 2007, tại TP.HCM đã xảy ra 104 vụ tranh chấp lao động, hầu hết ở các doanh nghiệp dệt may - da giày do các nước Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu của những vụ tranh chấp này là do chủ doanh nghiệp bắt tăng ca quá mức, không ký hợp đồng lao động, không đóng BHXH cho công nhân. Ngoài ra, toàn TP đã xảy ra 81 vụ tai nạn lao động nặng làm chết 81 người và năm người bị thương.