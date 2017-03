Bí ẩn tên cướp tự nguyện giết chết mình ở sông Tô Lịch

Trong khi đó, tại khu vực cầu Định Công, người dân vẫn còn bàn tán sôi nổi về cái chết lạ thường của “tên trộm”.





Bà Cảnh đang kể lại sự việc với giọng nói vẫn đầy sợ hãi



Ông Thỉnh ngồi lại đúng vị trí hôm tên thanh niên này vào nhà



Đoạn sông Tô Lịch nơi Tuấn từ từ đi xuống sông và chết do ngạt nước





Theo Phạm Thịnh (VTC)

Trong căn nhà nhỏ ở tầng 2 khu chung cư cũ kĩ ở phường Định Công, bà Cảnh kể lại, khoảng 8h tối ngày 17/3, bà đang dọn nhà thì ông Mầu Văn Thỉnh sang chơi. Vì là hàng xóm thân quen nên trong lúc ông Thỉnh ngồi uống nước, bà vẫn tiếp tục lúi húi dọn dẹp. Lúc đó bất ngờ phía ngoài cửa vang lên tiếng động lạ. Một thanh niên dáng người dong dỏng cao, gầy gò chạy xộc vào nhà bà, chốt cửa lại.Ông Thỉnh đang ngồi ở ghế hô to: "Đứa nào kia” nhưng người thanh niên không trả lời mà tiến thẳng vào trong nhà. Nhìn chăm chăm người thanh niên nhưng bà Cảnh không thể nhận ra là người quen nào. "Cũng không phải là một trong những người bạn của con mình", bà Cảnh nghĩ bụng chắc chắn. Thấy tên này vẫn không trả lời, ông Thỉnh truy hỏi dồn dập: “Mày là đứa nào? Vào đây làm gì?".Song, gã thanh niên không để tâm đến những câu hỏi của ông Thỉnh mà tiến sát tới bóp cổ Cảnh, giọng đe dọa: “Tắt điện đi. Không thì tao giết”. Quá sợ hãi, bà Cảnh đứng chôn chân tại chỗ không biết xử lý như thế nào. Ông Thỉnh nhanh trí ra hiệu cho bà Cảnh làm theo để có cơ hội tháo chạy.Vừa đưa tay tắt điện, bà Cảnh bất ngờ lấy hết sức gạt tay tên trộm rồi chạy nhanh ra mở chốt cửa, thoát khỏi ngôi nhà. Nhưng ra được khỏi nhà, bà cũng chỉ biết ú ớ được vài câu nhỏ lí nhí trong miệng không đủ để hàng xóm nghe thấy do quá sợ hãi.Trong khi đó, ông Thỉnh định lao ra phía cửa thoát thân thì bị tên này chặn lại, đẩy ông ép sát vào tường, một tay bóp cổ không cho ông thoát thân. Dù bị khống chế nhưng ông Thỉnh vẫn lên tiếng đe dọa người thanh niên lạ mặt: “Này mày không giết được đâu nhé, ở đây có nhiều người lắm”. Ông Thỉnh cứ lặp đi lặp lại câu nói trên nhiều lần. Lợi dụng lúc tên này lơ đãng, ông Thỉnh thụt người xuống rồi nhanh chóng thoát ra ngoài căn nhà và lớn tiếng tri hô: “Bắt lấy nó, bắt lấy nó…”. Ngay lúc đó, tên trộm cũng lao ra khỏi nhà, tháo chạy...Khi mọi người trong khu chung cứ chạy ra cùng hô “bắt lấy nó, bắt lấy nó”, tên trộm hoảng hốt quay đầu lại chạy về phía cầu Định Công. Trên đường tháo chạy, tên này có nhờ 1 thanh niên đang đi xe máy chở giúp nhưng bị từ chối nên đành chạy bộ. Theo những người dân chứng kiến, khi chạy cách nhà bà Cảnh được 300m, tên này đi ra gần phía bờ sông rồi từ từ bước xuống hồ. Mọi người ra đến nơi thì chỉ thấy sủi nước sủi tăm nên cho rằng người thanh niên tên này đã lặn sang bờ bên kia trốn mất. Một số người lại khẳng định không hề nhìn thấy có ai bơi sang bờ bên kia nhưng vì trời lạnh, nước sông lại sâu nên không ai dám nhảy xuống tìm người thanh niên lạ.Ngay sau đó, công an phường đã xuống hiện trường mời bà Cảnh lấy lời khai và cử một đội xuống sông tìm tung tích tên trộm.Khoảng 10h tối, khi bà Thỉnh từ trụ cở CA phường trở về cũng là lúc đội tìm kiếm vớt được xác nạn nhân. Trên người gã thanh niên còn đầy đủ giấy CMND, giấy phép lái xe, giấy đi đặt áo cưới, tiền và nhẫn vàng. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ, nạn nhân là Lê Công Tuấn (23 tuổi) hiện đang sống ở phường Thịnh Liệt, Đống Đa.“Lúc đó tôi cũng hoảng sợ lắm, vì nó vừa vào nhà đã đe doạ, đòi giết. Trường hợp này tôi cũng chưa từng gặp bao giờ. Hôm đó mà không có bác Thỉnh thì chắc là tôi còn sợ hơn nữa”, bà Cảnh nhớ lại.Ngay sau đó, gia đình Tuấn đã đến nhận xác con mình và nhờ pháp y khám nghiệm xem trước đó nguyên nhân gì khiến Tuấn lại có hành động kì quặc “đi từ từ xuống sông” để chết vì ngạt.Ông Thỉnh, bà Cảnh khẳng định hôm đó không ai đánh Tuấn. Thậm chí, khi hai ông bà hô lên: “Bắt lấy nó, bắt lấy nó” cũng không có nhiều người nghe thấy. “Chỉ khi nào hô to, tên này mới chạy nhanh. Được một đoạn ngắn tên này lại đi rất từ từ, đủng đỉnh”, ông Thỉnh kể: "Người thanh niên này không giống một kẻ cướp nhưng không hiểu sao lại vào nhà bà Cảnh và có những hành động, lời nói kì lạ đến thế".Bà Cảnh nhớ lại, khi vào nhà uy hiếp hai ông bà, Tuấn mặc quần bò, áo phông, gương mặt tím tái, toàn thân ướt sũng.Người thanh niên dáng dong dỏng cao nhưng gầy và sức khỏe khá yếu ớt nên bà mới có cơ hội vùng lên và chạy thoát. Khi mới vào nhà, gương mặt Tuấn cũng biểu lộ sự sợ sệt, lo lắng như có ai đó đang truy đuổi nhưng trên tay Tuấn không có thứ hung khí nào.Tại cơ quan điều tra, bà Cảnh có tiếp xúc với một người bạn thân của Tuấn và được biết, sáng hôm xảy ra sự việc, Tuấn cùng hai người bạn có uống hết 5 lít rượu, sau đó còn tiếp tục uống 5 vại bia. Khi uống xong, cậu bạn này định chở Tuấn về thì xe bị thủng lốp nên phải đi sửa. Từ lúc đó, Tuấn đi đâu không ai biết. Theo lời cậu bạn, Tuấn là một người sống hòa đồng nên ai cũng quý mến, thậm chí cả những em nhỏ.Sau khi xảy ra sự việc một người hàng xóm của bà Cảnh ở tầng 1 kể lại, tối đó có gặp Tuấn ngoài đầu ngõ chung cư. Cậu ta theo hai ông bà đi được một đoạn trong ngõ. Thấy có người lạ, hai vợ chồng người hàng xóm quay lại thì Tuấn giơ tay lên vẫy, miệng nói: “Bai bai. Chúc may mắn. Vĩnh biệt nhé”. Sau đó Tuấn lên trên tầng 2, xông vào nhà khống chế bà Cảnh, ông Thỉnh.Cũng có người bạn ở chợ mách nhỏ cho bà Cảnh biết, Tuấn là một con bạc “khát nước”, có lẽ bị công an hay chủ nợ truy đuổi nên tìm vào nhà bà Cảnh lánh nạn.Dù đã 1 tuần trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện hôm đó, bà Cảnh vẫn sợ hãi, lo lắng và cũng không khỏi thương cảm cho cái chết thương tâm của tên trộm” kì quặc.