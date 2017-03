Bí ẩn trong căn phòng khóa trái cửa

Thời gian gần đây, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương liên tiếp nhận tin báo của người dân về những dấu hiệu bất thường trong căn phòng trọ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An do một cặp vợ chồng đến thuê. Mặc dù người chồng còn trẻ, sức dài vai rộng nhưng suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Cô vợ thì sử dụng xe máy đi về như con thoi.

Điều bất thường nữa là những người khách đến chơi của cặp vợ chồng này đều đi cửa sau, cánh cửa trước của căn phòng luôn khóa trái bên ngoài. Qua điều tra theo dõi, trinh sát phát hiện những người khách lui tới phòng trọ đều có biểu hiện uể oải, bệnh hoạn.

Hai vợ chồng Thông, Thắm Đi sâu tìm hiểu hoạt động của hai vợ chồng này, trinh sát phát hiện đây là một “đại lý” ma túy, chuyên cung cấp hàng cho các con nghiện. Những khách hàng quen thuộc thường đến giao hàng tận nhà, còn khách mới hoặc chưa tin cậy lắm thì cô vợ chạy xe máy đi giao ma túy di động theo yêu cầu của khách. Chiều 5-10, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Thuận An kết hợp với Công an phường Bình Hòa chặn đường kiểm tra đột xuất cô vợ là Lê Thị Thắm (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Khám xét nhanh người Thắm, công an thu giữ nhiều tép heroin đã được phân nhỏ. Cùng thời điểm này, một nhóm trinh sát phá cửa căn phòng trọ của chồng Thắm, bắt giữ Nguyễn Hữu Thông (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Giang). Tại cơ quan công an, Thắm khai nhận cả hai vợ chồng đều nghiện ma túy nặng. Trong thời gian mua ma túy sử dụng, Thắm biết được nhiều bạn nghiện nên hai vợ chồng mua ma túy về phòng trọ phân ra thành từng tép nhỏ đem bán kiếm lời. Chỉ trong buổi sáng 5-10, Thắm đã bán cho hai con nghiện 3 tép heroin. Con nghiện đến nhà mua hàng đều đi cửa sau hoặc đưa tiền qua cửa sổ để nhận ma túy. Qua kiểm tra trong phòng, CA phát hiện hàng chục tép heroin được giấu quanh vách nhà. Sau khi bị bắt, Thông luôn miệng đổ hết tội cho vợ. Bước đầu, điều tra viên xác định hai vợ chồng Thắm, Thông có liên quan đến một số đường dây mua bán ma túy khác. Cơ quan CA đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ. Theo MINH THẮNG (CATP)