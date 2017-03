Bí ẩn trong ngôi nhà 4 tầng

Ngôi nhà mang số 49, mới được xây 4 tầng và cho thuê từ đầu năm 2010. Gia đình đến thuê nhà là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1979, HKTT ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Qua công tác nắm tình hình, cán bộ CSKV và trinh sát hình sự CAP Trương Định nắm được nguồn tin, trong ngõ 176 phố Trương Định thời gian gần đây có nhiều đối tượng lạ mặt xuất hiện.

Chúng thường lảng vảng trước số nhà 49, một vài phút rồi bỏ đi. Người thường hay tiếp xúc với những đối tượng lạ mặt này là Nguyễn Thanh Tùng. Trước thông tin trên, Thiếu tá Trần Long Vân- Trưởng CAP Trương Định yêu cầu tổ hình sự CAP lên phương án xác minh. Kết quả cho thấy, Tùng là đối tượng nghiện ma túy nặng. Tại nơi ở cũ, tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng đối tượng này vẫn có tên trong diện quản lý của chính quyền địa phương. Ngoài kiểu giao tiếp kỳ lạ với những đối tượng lạ mặt qua cánh cửa cuốn ở nhà, nhiều lần trong ngày, sau mỗi lần nhận được điện thoại, Tùng lại lấy xe máy đi khỏi nhà...

Chiều 2-3, tổ hình sự CAP Trương Định gồm các trinh sát Đỗ Quang Thắng, Phạm Văn Hiếu, Trần Đăng Tảo, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó trưởng CAP, chia làm nhiều mũi ém xung quanh ngõ 176 Trương Định.

Từ 15h30 đến 22h cùng ngày, CAP Trương Định cùng sự hỗ trợ của đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng đã lần lượt phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi chúng xuất hiện tại ngõ 176. 3 đối tượng đó gồm: Nguyễn Đức Dũng, nhà ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, có 1 tiền án 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy; Đặng Sơn Hải, nhà ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai và Nguyễn Quốc Trung, nhà ở phường Thanh Lương, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khai thác nhanh, CAP Trương Định làm rõ cả 3 đối tượng trên đều vừa mua ma túy của Nguyễn Thanh Tùng.

8h45 ngày 3-3, lực lượng công an bí mật bao vây xung quanh ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 176. Đúng thời điểm cánh cửa cuốn kéo hé lên và tên Tùng tung ma túy ra ngoài, các chiến sỹ công an ập vào. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 17 gói ma túy, 1 thanh đao, 1 roi sắt, 1 khẩu súng tự tạo và nhiều phương tiện phục vụ việc chia nhỏ ma túy.

Nguyễn Thanh Tùng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép ma túy tại nhà. Ngoài thủ đoạn bán “hàng” qua cửa cuốn, đối với khách lạ, Tùng thường hẹn địa điểm qua điện thoại di động rồi trực tiếp mang ma túy đi giao. Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hai Bà Trưng khai thác mở rộng.

Theo Hà Minh (ANTĐ)