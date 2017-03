Bí ẩn trong ngôi nhà nghỉ treo biển cho thuê

Ban ngày, cánh cửa cuốn - lối vào duy nhất của ngôi nhà luôn đóng. Chỉ từ chiều tối đến khuya, cánh cửa mới được nâng lên. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều người (chủ yếu là thanh niên) tìm đến số nhà trên. Nhìn bề ngoài, có thể cho đó là khách có nhu cầu thuê nhà. Tuy nhiên, nếu để ý quan sát sẽ thấy khách vào và ra khỏi nhà trong thời gian rất ngắn.



Mỗi khi khách vào nhà, cánh cửa cuốn dưới tầng 1 nhanh chóng đóng sập lại. Khi khách quay ra, cánh cửa cuốn sau khi nâng lên cho khách cũng lại nhanh chóng hạ xuống. Sau khi thu thập tài liệu, xác định Đào Văn Lượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại nhà, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá tụ điểm này.

Đối tượng Đào Văn Lượng

23h ngày 6-6, từ địa điểm phục kích, các trinh sát phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy tới “mục tiêu”. Theo phương án đã định, sau khi để đối tượng phóng thẳng xe máy vào trong nhà Lượng và cánh cửa cuốn đóng sập xuống, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - công an quận (CAQ) Hoàng Mai nhanh chóng áp sát 2 bên cửa ra vào. Chưa đầy 5 phút, cánh cửa cuốn của nhà Đào Văn Lượng nâng lên.Nhanh như cắt, các trinh sát đã ập vào bên trong khống chế chủ nhà Đào Văn Lượng cùng khách đang ở dưới tầng 1. Quá bất ngờ, chủ nhà và khách là Nguyễn Đức Hậu (SN 1987) có HKTT ở Triệu Sơn, Thanh Hóa đứng như trời trồng. Qua kiểm tra, các chiến sỹ công an thu giữ trong tay của Hậu 1 bơm kim tiêm bên trong có chứa heroin. Hậu khai đã mua của Lượng 1 gói heroin với giá 150.000 đồng, sau đó pha vào nước cất trong bơm kim tiêm mang theo với ý định đi tìm nơi sử dụng, nhưng chưa kịp đi thì bị bắt giữ.Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Văn Lượng tại 821 đường Giải Phóng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hoàng Mai phát hiện, thu giữ nhiều gói nhỏ, cục heroin được Lượng giấu ở nhiều nơi trong nhà có tổng trọng lượng 44,335 gam cùng nhiều mảnh giấy bạc dùng để gói heroin. Ngoài ra, cơ quan công an còn lập biên bản thu giữ 50 ĐTDĐ cùng 7 xe máy các loại.Bước đầu Đào Văn Lượng khai nhận số heroin trên là mua của 1 thanh niên không quen biết mang đến nhà bán với giá 20 triệu đồng để bán lại cho các con nghiện kiếm tiền chênh lệch. Cơ quan công an tiến hành xét nghiệm ma túy với Đào Văn Lượng đã cho kết quả dương tính. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với Đào Văn Lượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục khai thác mở rộng vụ án để làm rõ những việc liên quan.