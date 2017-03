Bị anh rể chém tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Trước đó, chiều 16-4, Chu cùng em vợ là anh Lương Văn Nghị (42 tuổi, trú xã Nghĩa Liên) đi dự đám cưới tại một gia đình người quen.

Tại bữa tiệc cưới, cả Chu và anh Nghị đều có uống rượu. Khi trở về đến nhà thì do có mâu thuẫn về đất vườn trước đó, giữa Chu và anh Nghị đã xảy ra cãi vã nhau.

Chu cho rằng anh Nghị ít tuổi hơn mà hỗn láo, đã xuống bếp lấy con dao chém anh Nghị khiến anh gục tại chỗ, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.



Lương Trần Chu



Anh Nghị được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt nghi can Chu.

Sau khi được vận động, Chu đã trở về và ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chu cho rằng vì trước đó có uống nhiều rượu đã không làm chủ được bản thân.

Theo ông Ngân Văn Vọng, Trưởng Công an xã Nghĩa Liên, cho biết thời gian gần đây giữa hai gia đình của Chu và anh Nghị có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết xong thì xảy ra án mạng đau lòng trên.

Hiện cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự Chu để tiếp tục điều tra làm rõ