Bị anh rể truy sát đến tử vong vì dám...góp ý

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22/7, Nguyễn Trọng Nam (SN 1976) trú ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) xảy ra cãi vã với vợ là chị Phạm Thị Vân (SN 1975) vì mâu thuẫn gia đình. Anh Phạm Văn Bình (SN 1985 - em ruột chị Vân) trên đường đi chơi ngang qua nghe tiếng vợ chồng anh chị cãi nhau vào can ngăn.



Nghĩ rằng mình bị một người em ít tuổi "lên lớp", Nam chạy vào nhà bếp lấy con dao bầu đuổi chém anh Bình.



Thấy vậy, anh Bình bỏ chạy sang nhà một người hàng xóm gần đó để cầu cứu nhưng bị anh rể đuổi theo chém trúng hai nhát vào người. Hoảng sợ, anh Bình tiếp tục chạy thục mạng, chạy được khoảng 100m thì lảo đảo rồi bổ gục xuống đất. Nạn nhân bị tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Nam bỏ trốn khỏi địa bàn.



Qua khám nghiệm ban đầu, anh Bình bị chém trúng một nhát ở đầu và một nhát ở tay.



Theo lời người dân sống cạnh nhà vợ chồng Nam Vân cho hay: Nam mới đi lao động ở miền Nam được 2 tháng, hôm 20/7 về giỗ cha, mọi việc xong xuôi mới rủ vợ đi làm cùng thì xảy ra chuyện.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hải - Phó trưởng công an xã Minh Sơn cho biết, Nam sau khi gây án đã bỏ trốn vào tỉnh Quảng Trị, tại đây đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Sáng ngày 25/7, Công an tỉnh Nghệ An đã vào Quảng Trị tiến hành di lý đối tượng.

Theo Hồng Thắng (VTC News)