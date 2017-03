Bị bạn chọc tức, đâm chết bố bạn bằng dao bầu

Thông tin từ phía Công an huyện Tiên Lãng, Công an TP. Hải Phòng cho biết, chiều ngày 7/8, được sự vận động của gia đình, Bùi Thế Dương, hung thủ đâm chết ông Phạm Đình T. (SN 1947, trú tại thôn Lật Khê, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) đã đến phòng PC45, Công an TP. Hải Phòng đầu thú.



Ông Phạm Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Quang Phục đang trao đổi về vụ việc

Đại diện Công an xã Quang Phục cho biết: Khoảng 23h10 ngày 5/8, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Phạm Đình T. bị hung thủ là Bùi Thế Dương đâm chết.

Trước đó, chiều ngày 5/8, anh Phạm Văn Thương (con trai ông T.) và Bùi Thế Dương đã xảy ra mâu thuẫn khi đá bóng tại sân vận động huyện Tiên Lãng. Khi đá bóng xong, cả hai ra về và cùng được một người quen mời uống rượu. Trong lúc uống rượu với nhau, cả hai tiếp tục tranh cãi và thách đấu đánh bóng chuyền tại nhà văn hóa của thôn.

Tàn cuộc rượu, Thương và Dương đã hẹn nhau ra sân bóng chuyền thi đấu. Tại sân bóng, Thương chọc tức Dương khiến Dương không tập trung đánh bóng nên bị thua, dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Dương bỏ về nhà, Thương cũng về nhà đi ngủ.

Về đến nhà, Dương vác dao bầu sang nhà hàng xóm để “hỏi tội” Thương. Thời điểm Dương đến nhà Thương khoảng 23h. Dương đến gõ cửa nhà Thương nhưng mọi người đã đi ngủ. Không thấy có người mở cửa, Dương đã dùng gạch đá ném liên tục vào cửa nhà anh Thương. Thấy vậy, bố Thương ra mở cửa xem sự việc. Ông T. đã khuyên bảo Dương có chuyện gì thì để ngày mai hãy nói, giờ đã khuya, con trai ông cũng đã đi ngủ.

Thấy có người cãi nhau với bố mình, Thương đã cầm tuýp sắt ra ngoài định đánh Dương. Ông T. đã can ngăn và đẩy con trai vào trong nhà. Sau đó ông T. đi về nhà theo con trai. Tuy nhiên, khi ông T. đi cách xa một đoạn, Dương đã dùng dao bầu phi về phía ông T.. Cú lao mạnh, làm con dao bầu găm sâu vào đùi ông T.. Ông T. chạy được một đoạn thì ngã gục ngay tại sân nhà. Ngay sau đó, gia đình đã đưa ông T. đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tiên Lãng, nhưng do mất máu cấp nên ông T. đã tử vong sau đó ít phút.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cáo lên chính quyền địa phương; Công an xã Quang Phục xuống hiện trường vụ việc và lực lượng công an huyện Tiên Lãng đã có mặt ngay sau đó.

Ngay sau khi gây án, Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phân chia các mũi trinh sát truy tìm, đồng thời thông báo với gia đình liên lạc và vận động Dương ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chiều ngày 7/7, Dương đã đầu thú tại cơ quan Công an.