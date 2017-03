Bị bắt giữ trái pháp luật vì bán... súng ngắn giả

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Văn Huần (35 tuổi), trú tại 121 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và Hà Thanh Túc (34 tuổi), trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm. Dương Văn Toàn (31 tuổi), trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; riêng Nguyễn Văn Quán (33 tuổi), trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho tại ngoại để điều tra làm rõ tiếp.



Đối tượng Túc, Toàn và Huần.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/10, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo từ CS113 cho biết tại số nhà 121 Nguyễn Trãi đang xảy ra việc mua bán vũ khí và bắt giữ đánh người gây thương tích. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã xuống hiện trường phong toả ngôi nhà trên và bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở Công an.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 5/2011, với mục đích mua bán vũ khí (súng ngắn) để kiếm lời nên Túc đã nhờ Quán tìm mua hộ súng K54. Sau khi đồng ý, Quán đã liên lạc với một người tên Hiếu là người mà Quán quen trong một lần lên Lạng Sơn chơi để nhờ tìm mua hộ súng K54. Hiếu nhận lời và bàn với Toàn bán súng giả cho Quán để lấy tiền chia nhau.

Khoảng cuối tháng 6/2011, Hiếu đưa 1 khẩu súng bắn đạn nhựa mua ở Lạng Sơn với giá 180.000đ bảo Toàn đem xuống bến xe Gia Lâm bán cho Quán. Khẩu súng này cất trong 1 hộp giấy để trong túi vải, Quán bán luôn cho Túc với giá 10.000.000đ.

Khoảng 1 tuần sau, khi kiểm tra Túc phát hiện súng không có đạn và nghi ngờ đó là súng giả nên đã gọi điện cho Quán và yêu cầu kiểm tra lại. Sau đó, Quán đã yêu cầu Túc chuyển tiếp 6.000.000đ để lấy súng K54 thật. Lần này, do bận việc nên Quán không đi được, Túc cũng không ra bến xe Gia Lâm lấy "hàng" mà nhờ một người quen mang ra bến xe chuyển tiền cho Toàn và nhận giúp 1 chiếc hộp đựng hàng về (Túc không nói cho người này biết đó là hộp bên trong đựng súng).

Khi "hàng" về đến nơi, Túc kiểm tra phát hiện vẫn là súng giả nên đã tức giận gọi điện yêu cầu Quán phải trả lại tiền. Biết mình bị Hiếu và Toàn chơi đểu nên Quán lập kế hoạch để "xử" bằng việc đặt mua tiếp một khẩu súng.

Khoảng 6h ngày 16/10, Toàn đem theo 1 khẩu súng ngắn bắn đạn nhựa xuống bến xe Gia Lâm để bán cho Quán. Do đang ở Thái Bình nên Quán đã hẹn với Toàn đến cửa hàng cầm đồ của Huần, có địa chỉ tại 121 Nguyễn Trãi để giao súng. Khi Toàn đến đó thì bị Huần dùng khẩu súng bắn đạn nhựa mà Toàn mang theo đập vào trán làm Toàn bị rách da chảy máu. Sau đó, Huần tiếp tục dùng điếu cày trong cửa hàng đánh vào chân Toàn gây sưng ở cẳng chân.

Huần và Túc đã yêu cầu Toàn gọi điện cho Hiếu bảo đem 30.000.000đ đến trả cho Túc thì Toàn mới được về. Một lúc sau, Quán đến cửa hàng cầm đồ mang theo khẩu súng bắn đạn nhựa đã bán cho Túc và bọn chúng nhốt Toàn vào nhà vệ sinh để tiếp tục "xử lý” thì bị bắt giữ.

Theo Hiền Thanh (CAND)