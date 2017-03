Bị bắt, kẻ buôn ma túy dùng dao nhọn chống trả hòng thoát thân

Vào thời gian trên, khi An mang ma túy đi đến địa phận bản Khe Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) thì bị lực lượng bộ đội biên phòng và công an mai phục, bắt quả tang. Tuy nhiên, An đã rút dao nhọn ra chống đối quyết liệt nhằm để vứt tang vật và chạy trốn.



Kha Văn An đang bị tạm giữ.

Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chế, tước được con dao trên tay An. Đồng thời tịch thu tang vật là ba gói ma túy tổng hợp (400 viên hồng phiến), 12,60 g heroin, một con dao nhọn, một chiếc cân tiểu ly.





Tang vật thu giữ .

Bước đầu, An khai số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào mang vào Nghệ An để tiêu thụ. Hiện Đồn biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ bàn giao An cùng tang vật sang cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.