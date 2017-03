Bị bắt khi lần đầu về quê bán ma túy cho hàng xóm

Ngày 26-5, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm lưu động đã tuyên phạt Lê Duy Phong (24 tuổi) năm năm tù và Nguyễn Trường Giang (Cá Biển, 18 tuổi) ba năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hai bị cáo Phong (phải) và Giang tại phiên tòa ngày 26-5. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, lúc 9 giờ 30 ngày 5-1, Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an quận Bình Thủy và Công an phường Long Tuyền bắt quả tang Phong và Giang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, công an thu giữ một gói thuốc lá bên trong có một túi nylon hàn kín chứa chất tinh thể không màu, dạng cục. Kết luận giám định chất này có chứa thành phần Methamphetamine, trọng lượng gần 10 g.



Kết quả điều tra xác định, tối 4-1, sau khi nhận ma túy đá của một đối tượng tên Hữu Lợi (chưa rõ lai lịch) tại TP.HCM, Phong gọi điện cho Giang thỏa thuận về việc mua bán ma túy đá. Giang đồng ý mua một gói ma túy đá với giá 9 triệu đồng.

Sáng 5-1, Phong mang ma túy từ TP.HCM về Cần Thơ bán cho Giang. Khi Phong tới Bến xe Cần Thơ, Giang tới đón Phong về Thới Lai nhưng trên đường đi qua khu vực phường Long Tuyền thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, Giang cho biết cả hai bị cáo là anh em xóm giềng chơi với nhau từ nhỏ. Lần đầu tiên, Giang mua ma túy của Phong thì bị công an bắt. Giang nghiện trước khi bị bắt hai tháng.

Năm 2012, Phong từng bị TAND TP.HCM phạt bốn năm tù về tội cướp giật tài sản, mới chấp hành xong hình phạt vào tháng 8-2015.