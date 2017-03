Bị bắt khi mang gần 1 kg ma túy vào TP.HCM

(PL)- Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao Trương Mạnh Hùng (25 tuổi, trú khối 5, thị trấn Quỳ Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng tang vật hơn 900 g ma túy đá cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nghệ An để khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 20-10, trên quốc lộ 1A (thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) lực lượng Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hùng đi trên xe taxi với nhiều nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng xe taxi để kiểm tra thì Hùng vội vàng mở cửa ôm theo số ma túy trên bỏ chạy, tuy nhiên không thoát. Bước đầu Hùng khai số ma túy này Hùng đang trên đường đưa vào TP.HCM để tiêu thụ. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Đ.LAM