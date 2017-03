Bị bắt khi mang pháo Tết bán trên xe buýt

(PLO) - Ngày 17-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ Phạm Văn Sỹ (26 tuổi, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Đậu Văn Mạnh (23 tuổi, trú tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh) về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm.